CCR ii da dreptate lui Iohannis pe Legea administratiei publice locale

"Am admis sesizarea considerand ca prefectul nu are atributii de a inlocui decizia autoritatii locale competente sa-si valideze componenta", a declarat presedintele CCR, Valer Dorneanu Curtea Constitutionala arata, intr-un comunicat de presa, ca a admis obiectia de neconstitutionalitate, mentionand, in motivarea deciziei, ca prevederile criticate incalca dispozitiile constitutionale ale art.120 alin. (1) privind principiul autonomiei locale, ale art.121 alin. (2) privind autoritatile comunale si orasenesti, ale art.123 alin. (2) si (4) privind prefectul, precum si cele ale art.1 alin. (5) in componentele sale privind calitatea legii si principiul securitatii juridice.Decizia este definitiva si va fi comunicata presedintelui Iohannis, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si prim-ministrului.In 23 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 care instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local.Totodata, legea mentionata stabileste noi reguli in ceea ce priveste cvorumul sedintelor consiliului local sau a consiliului judetean, dupa caz, in cadrul carora se propune validarea sau invalidarea unui sau a unor consilieri locali/consilieri judeteni noi.Presedintele Klaus Iohannis a sesizat CCR in 11 ianuarie.