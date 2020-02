CCR: Iohannis pierde, PSD are castig de cauza. Orban nu trebuia desemnat premier, pentru ca nu are majoritate

presedintele Romaniei va proceda la o noua desemnare a candidatului pentru functia de prim-ministru

Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa desemneze un premier care doreste si poate sa formeze un guvern care sa obtina votul majoritatii din Parlament, este opinia Curtii.Prin urmare, presedintele Klaus Iohannis va proceda la o noua desemnare pentru functia de prim-ministru."A admis cererile formulate de presedintele Camerei Deputatilor si depresedintele Senatului si a constatat existenta unui conflict juridic de naturaconstitutionala intre presedintele Romaniei si Parlamentul Romaniei, in legatura cudesemnarea de catre presedintele Romaniei a candidatului Ludovic Orban la functiade prim-ministru, prin Decretul nr. 82/2020, publicat in Monitorul Oficial alRomaniei, Partea I, nr.88 din 6 februarie 2020.2. In realizarea atributiei prevazute de art.103 alin.(1) din Constitutie,Curtea a constatat, in esenta, in acord cu Decizia CCR nr.80/2014, ca".Sesizarea la CCR a fost facuta de Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, si Titus Corlatean, presedinte interimar al Senatului.Dupa ce Guvernul Orban a fost demis prin motiune de cenzura, presedintele Klaus Iohannis a decis sa-l desemneze, din nou, pe Ludovic Orban, insa acesta din urma a declarat din start ca nu are de gand sa guverneze, ci telul sau este ca guvernul propus sa pice la vot in Parlament si sa se poata ajunge la dizolvarea Legislativului. Scopul final recunoscut atat de presedintele Iohannis, cat si de premierul demis si desemnat Orban este organizarea de alegeri anticipate.Votul de investire a Guvernului Orban II trebuia sa fie dat luni, intr-un plen reunit care va incepe la ora 16:00. Insa cel mai probabil cvorumul nu va fi asigurat si sedinta va trebui sa fie reprogramata pentru ca PSD, ALDE, Pro Romania si UDMR au spus ca nu participa la vot.