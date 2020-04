CCR isi amana sedintele: Sunt judecate doar masurile adoptate in starea de urgenta

Sursa: CCR

Ziare.com

com

"In perioada starii de urgenta, Curtea Constitutionala solutioneaza numai cauzele care privesc masurile adoptate in considerarea starii de urgenta decretate.In completarea hotararilor anterioare cu privire la modul de desfasurare a activitatii Curtii Constitutionale, plenul Curtii Constitutionale a hotarat ca, in dosarele avand ca termen de judecata datele de 28 aprilie, 29 aprilie, 30 aprilie, 7 mai si 14 mai 2020, sa se preschimbe termenul de judecata", a transmis, vineri, CCR, printr-un comunicat de presa.CCR a precizat ca termenul de judecata stabilit pentru data de 20 mai 2020 nu se preschimba.", a mai transmis CCR.