CCR: Legea manualului scolar e neconstitutionala (Surse)

Semnatarii sesizarii au sustinut ca legea instituie un monopol pe piata si are "o multime de prevederi contradictorii"."Practic, ministrul Educatiei Nationale si Guvernul, in loc sa se ocupe de problemele care sunt in scoli, de faptul ca urmeaza evaluari, Bacalaureat, inscrieri, de faptul ca probabil sau aproape sigur elevii nu vor avea manuale scolare la inceputul anului scolar, sa se ocupe de infrastructura si de alte probleme ale educatiei din Romania, ei se ocupa de institutionalizarea unui monopol si, practic, vor sa tina tot invatamantul, toata productia de carte scolara in mana lor", declara deputatul PNL Florica Chereches, la depunerea sesizarii.Ea a criticat instituirea unui monopol pe piata, precum si faptul ca legea nu are rigoare normativa."Sunt o multime de prevederi contradictorii si asta va starni foarte multa confuzie si interpretari diferite si eronate ale textului de lege.Pe de alta parte, in Legea manualului sunt definite cateva categorii de manuale - manual de baza, manual scolar, manual optional si nu se stie exact pe care dintre acestea le va finanta Ministerul Educatiei, pentru ca in lege ni se spune ca ministerul asigura finantarea pentru manualele scolare.Acum, cu aceste categorii, nu se stie exact cine si ce va finanta, ceea ce inseamna ca probabil tot parintii vor fi cei care vor scoate bani din buzunar pentru a asigura manuale pentru copiii lor, daca vor sa faca ceva la scoala", spunea Chereches.