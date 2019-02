CCR: Ministrul Justitiei nu poate sa aprobe regulamentul de numire a sefilor de penitenciare

Ziare.

"In motivarea solutiei de admitere pronuntate, Curtea a retinut ca Legea nr. 293/2004 reglementeaza doar modalitatile de incadrare a functionarului public cu statut special, conditiile generale de ocupare a functiilor de executie si de conducere vacante din sistemul administratiei penitenciare, precum si conditiile de vechime necesare pentru ocuparea posturilor vacante de conducere.Celelalte aspecte esentiale ale ocuparii acestor functii - cum sunt tipul probelor de examen/concurs, conditiile in care candidatii sunt declarati 'admisi' si posibilitatea de contestare - sunt reglementate la nivel infralegal, prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului Justitiei", informeaza un comunicat al CCR.In consecinta, Curtea a constatat ca prevederile de lege criticate, care instituie reglementarea acestor aspecte prin acte administrative, contravin dispozitiilor art. 1 alin. (4) si (5) si ale art. 73 alin. (3) lit. j) din Constitutie."Curtea a retinut ca, pentru inlaturarea viciului de neconstitutionalitate, aspectele esentiale privind ocuparea posturilor de executie si de conducere de catre functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare trebuie sa fie reglementate prin lege organica, urmand ca regulile specifice acestei proceduri sa fie detaliate prin ordin al ministrului Justitiei", se arata in comunicat.Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantelor de judecata care au sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Curtea de Apel Oradea - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, Curtea de Apel Galati - Sectia contencios administrativ si fiscal si Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.