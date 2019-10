CCR: Parlamentul trebuie sa reia procedura de revizuire a modificarilor aduse Codului Penal

Ziare.

"Este evident ca, in cazul constatarii neconstitutionalitatii unei astfel de legi, in ansamblul ei, decizia Curtii nu poate avea ca efect incetarea procesului legislativ in privinta respectivei reglementari, intrucat o atare consecinta atasata actului jurisdictional ar fi de natura sa impiedice Parlamentul in indeplinirea obligatiei constitutionale expres prevazute de art.147 alin.(2).Mai mult, nici legiuitorul nu poate opta pentru abandonarea procedurii legislative initiate, intrucat, asa cum s-a mentionat, o atare optiune ar avea ca efect pastrarea solutiei legislative declarate neconstitutionale pe calea controlului de constitutionalitate a posteriori si, implicit, lipsirea de efecte juridice a deciziei Curtii care a stat la baza initiativei legislative modificatoare. (...), iar, in cadrul acestei proceduri, sa se conformeze celor statuate atat prin prezenta decizie, cat si prin deciziile anterioare la care Curtea Constitutionala a facut trimitere", arata motivarea Curtii Constitutionale la decizia de neconstitutionalitate privind modificarile aduse Codului Penal.Judecatorii CCR au constatat ca Parlamentul poate modifica si alte prevederi care nu au facut obiectul deciziei anterioare a Curtii, dar numai daca acestea sunt in stransa legatura cu textele neconstitutionale."Parlamentul are competenta de a legifera doar in sensul punerii de acord a prevederilor constatate ca fiind neconstitutionale cu decizia Curtii Constitutionale. Pe de alta parte, pentru a asigura caracterul unitar al reglementarii,, dar numai daca acestea se gasesc intr-o legatura indisolubila cu dispozitiile neconstitutionale, si, in masura in care se impune, va recorela celelalte dispozitii ale legii, ca operatiune de tehnica legislativa", potrivit sursei citate.De asemenea, magistratii CCR au decis ca punerea in acord a legii de modificare a Codului Penal se va face avand in vedere atat decizia anterioara de neconsitutionalitate cat si aceasta."Mai mult, in situatia in care, in cadrul controlului de constitutionalitate a priori se interpune o decizie a Curtii Constitutionale prin care norma in vigoare, care face obiectul interventiei legislative, a fost constatata neconstitutionala, punerea de acord a legii, in cadrul procedurii de reexaminare, se va realiza atat cu privire la decizia pronuntata in controlul de constitutionalitate a priori, cat si cu privire la decizia pronuntata in controlul de constitutionalitate a posteriori.Prin urmare, interventia ulterioara a legiuitorului nu se poate limita la eliminarea din continutul legii modificatoare a textelor constatate neconstitutionale, intrucat aceasta ar echivala cu pastrarea solutiei legislative declarate neconstitutionale pe calea controlului de constitutionalitate a posteriori si, implicit, lipsirea de efecte juridice a deciziei Curtii care a stat la baza initiativei legislative modificatoare.O astfel de conduita a Parlamentului ar anula obligatia sa de punere de acord a legislatiei cu deciziile Curtii Constitutionale", potrivit motivarii.Astfel, Curtea constata ca, ignorand scopul initiativei legislative si decizia Curtii Constitutionale, Parlamentul a anulat scopul initiativei legislative, astfel cum acesta a fost formulat in expunerea de motive care a insotit actul normativ, precum si efectele actelor Curtii Constitutionale.Intrucat viciul de neconstitutionalitate consta in omisiunea legiuitorului de a legifera in acord cu obligatiile constitutionale prevazute de art.147 din Legea fundamentala, Curtea constata ca acesta afecteaza actul normativ in ansamblul sau.Pe 29 iulie, Codul penal si Codul de procedura penala au fost declarate de CCR neconstitutionale in ansamblul lor. Astfel, procesul de revizuire al Codurilor penale va trebui reluat. Curtea transmite ca in cazul Codului de procedura penala Parlamentul nu a respectat limitele procedurii de reexaminare.Curtea Constitutionala a admis sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL - USR si de presedintele Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse de Parlament Codului Penal si Codului de Procedura Penala.