CCR nu respecta o hotarare judecatoreasca definitiva. Refuzul care ar putea ascunde o infractiune grava

eu nu am cerut transcriptul, eu am cerut copia inregistrarii si copia inregistrarii este CCR obligata sa mi-o remita conform deciziei CAB.

Daca nu a fost comis niciun fals, de ce nu am acces la inregistrare, daca chiar CAB imi da dreptul sa o primesc?

Desi instanta Curtii de Apel Bucuresti a obligat CCR prin hotarare definitiva sa imi remita copia inregistrarii sedintei de judecata in care au avut loc dezbaterile in privinta exceptiei ridicata de Bombonica Prodana, ex Dragnea, in privinta abuzului in serviciu, CCR refuza in continuare sa execute obligatia, asa cum a fost ea stabilita prin hotarare.Pe 1 august 2017, scriam ca in Dosarul Bombonica - cel in care fosta sotie a lui Liviu Dragnea cerea introducerea unui prag al prejudiciului pentru infractiunea de abuz in serviciu - procurorul Cosmin Grancea, reprezentatul PICCJ, a cerut CCR sa corecteze o eroare materiala din cuprinsul Deciziei 392/2017.Procurorul sustinea ca afimatiile sale in cadrul dezbaterilor din acest dosar au fost gresit redate in decizie, asa cum a fost ea publicata Monitorul Oficial si pe site-ul CCR.In baza Legii 544, am cerut CCR sa imi remita inregistrarea sedintei de judecata ca sa aflu ce anume a fost distorsionat din sustinerile procurorului Grancea. Cum CCR a refuzat sa imi remita inregistrarea solicitata, am dat-o in judecata, fiind reprezentata stralucit de avocata Elenina Nicut.Instanta Tribunalului Municipiului Bucuresti (TMB) mi-a dat dreptate si a stabilit ca CCR trebuie sa se supuna Legii 544 si sa imi remita ceea ce am cerut, adica o copie a inregistrarii sedintei de judecata.CCR nu s-a spus si a facut recurs, prelungindu-si propria situatie de neconstitutionalitate si ilegalitate.In 30 aprilie 2018, Curtea de Apel Bucuresti n-a avut nevoie decat de cateva ore pentru a confirma decizia TMB , ca CCR a incalcat Constitutia Romaniei prin incalcarea dreptului la informare si ca trebuie sa imi remita copia inregistrarii.Pana acum, CCR a ignorat cu desavarsire aceasta hotarare judecatoreasca. Dupa 7 luni de la pronuntarea hotararii,DarDe transcript nu am nevoie, pentru ca nu am certitudinea ca el reda fidel discutiile. Daca, dupa cum am suspiciunea, CCR a comis un fals intelectual in redactarea Deciziei 392 prin mistificarea sustinerilor procurorului Grancea, exista o mare probabilitate ca transcriptul sa acopere acest lucru.Asta cu atat mi mult cu cat, pe parcursul procesului, parata CCR nu a pretins nici macar o data ca nu ar detine inregistrarea sedintei.Cat timp nu am raspuns la aceasta intrebare, suspiciunile mele cresc si ma vad nevoita sa recurg la executarea silita a presedintelui CCR, cu sanctiunile pecuniare de rigoare, prevazute de lege.Aceasta nu este singura situatie in care CCR a incalcat legea. Avocata Elenina Nicut a castigat in prima instanta procesul cu CCR pentru anularea Hotararii 1 din 2017 prin care presedintele Dorneanu primeste atributia de a decide arbitrar daca o decizie a CCR poate sau nu sa fie publicata in Monitorul Oficial si pe site-ul CCR, dupa cum ii convine.Instanta Curtii de Apel Bucuresti a apreciat in prima instanta ca Hotararea 1 este de o vadita nelegalitate si enumera prevederile din Legea 47 si din Regulamentul CCR pe care le incalca aceasta. Mai mult decat atat, potrivit instantei CAB,In incercarea de a evita o noua condamnare, CCR a modificat de buna voie Hotararea 1 si a publicat in Monitorul Oficial opiniile concurente ale judecatorului Livia Stanciu, care fusesera cenzurate initial.