CCR reia dezbaterea pe alegerea lui Melescanu la Senat si numirea lui Neacsu la ANRE

CCR a amanat decizia privind sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului, au precizat, miercuri, pentru Agerpres, oficiali ai CCR. Tot pentru joi a fost amanata si decizia asupra sesizarii USR privind numirea lui Marian Neacsu in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).Potrivit unor surse, deciziile de amanare au fost luate pentru ca judecatorul Marian Enache a lipsit din motive medicale.Sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor hotararii pentru alegerea presedintelui Senatului, formulata de 33 de senatori, a fost luata prima data in discutie in sedinta din data de 16 octombrie. Pe 10 septembrie, Teodor Melescanu, de la ALDE, a fost ales, in plen, presedintele Senatului cu 73 voturi "pentru", Alina Gorghiu, de la PNL, obtinand 59 de voturi.In data de 11 septembrie, liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, anunta ca mai multi parlamentari din Opozitie au semnat o sesizare catre CCR privind modul in care Melescanu, a fost ales la conducerea Senatului, avand si sustinerea social-democratilor la acel moment.Amintim ca, pe 5 iulie, deputatul USR Cristina Pruna anunta ca a depus la CCR o sesizare cu privire la numirea lui Neacsu in functia de vicepresedinte al ANRE. "Profilul lui Marian Neacsu este incompatibil cu cerintele prevazute de lege pentru aceasta functie, intrucat nu are vechimea si experienta care sunt cerute de lege. In plus, el nu poate ocupa un loc in Comitetul de reglementare al ANRE, intrucat a primit o condamnare penala definitiva.Asteptam cu interes raspunsul CCR pe aceasta speta. In plus, vom demara demersurile pentru a modifica Legea nr. 160/2012, care a aprobat Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind functionarea ANRE, in sensul de a elimina lacunele legislative care au permis ca un condamnat penal sa poata fi numit in fruntea unei institutii publice", explica, la acea data, deputatul USR.