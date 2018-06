CCR reia dezbaterea sesizarii PNL privind infiintarea Comisiei pentru legile securitatii

Ziare.

com

Liberalii au depus luna trecuta sesizarea la CCR, invocand "lipsa de claritate si precizie a obiectivului definit al comisiei speciale, fapt care genereaza impredictibilitate cu privire la procedura de legiferare, restrangerea competentelor prevazute comisiilor parlamentare permanente de a dezbate proiecte din domeniul de analiza alocat acestora, generarea unei neclaritati asupra ordinii de sesizare a Camerelor Parlamentului, incalcarea prevederilor constitutionale privitoare la initierea propunerilor legislative, ingradirea accesului mass-media la lucrarile comisiei speciale".Potrivit sesizarii, Hotararea Parlamentului nr. 19 din 18 aprilie vizeaza aspecte ce tin de organizarea si functionarea unei autoritati de rang constitutional si "afecteaza valorile, regulile si principiile constitutionale"."Nu rezulta cu claritate si precizie care este rolul acestei comisii speciale prin raportare la rolul comisiilor permanente ale celor doua Camere cu atributii in domeniul actelor normative cu incidenta asupra domeniului securitatii nationale, prin raportare la comisiile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, in special cele de aparare, ordine publica si siguranta nationala", se indica in sesizarea PNL.Liberalii mai sustin ca instituirea in beneficiul comisiei speciale a competentei generale de a examina, modifica si completa toate actele normative cu incidenta asupra securitatii nationale incalca principiul bicameralismului."Dezbaterea actelor normative in domeniul securitatii nationale de catre 70 de deputati si senatori, membri ai comisiilor permanente sesizate pentru raport prin procedura parlamentara obisnuita, ar asigura pluralitatea opiniilor necesare elaborarii, in conditii de transparenta a noilor reglementari intr-un domeniu fundamental pentru buna functionare a statului", apreciaza autorii sesizarii.Ei mai atrag atentia si ca sedintele comisiei sunt, de regula, publice, iar conditiile in care reprezentantii mass-media au acces la lucrari se stabilesc de plenul acesteia."Aceasta prevedere din hotarare contravine art. 68 din Constitutie care prevede imperativ ca sedintele celor doua Camere sunt publice. Camerele pot hotari ca anumite sedinte sa fie secrete", considera liberalii.Amintim ca la inceputul lunii mai PNL a depus la CCR sesizarea de neconstitutionalitate in privinta hotararii Parlamentului de infiintare a comisiei speciale pentru legile securitatii nationale De asemenea, amintim ca plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a adoptat, in 18 aprilie, infiintarea comisiei, forul legislativ putand si initia propuneri legislative in domeniul securitatii nationale