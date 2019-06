CCR respinge legea lui Serban Nicolae prin care se instituiau paradisuri fiscale pe insule si grinduri

Nereguli la adoptarea din Senat

Lipsa avizului CES

Nereguli neconstitutionale

"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectiile de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea privind unele masuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, constructii edificate pe acestea si anumitor activitati economice autorizate este neconstitutionala in ansamblul sau.Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si prim-ministrului", potrivit Biroului de presa al CCR.Este vorba de un proiect legislativ initiat de senatorul PSD, Serban Nicolae, prin care se instituiau scutiri de taxe pentru activitati economice autorizate, inclusiv jocurile de noroc, desfasurate pe terenuri precum insule, grinduri sau alte suprafete de uscat.Initiativa legislativa poate fi citita pePotrivit sesizarii, legea "contravine unor norme si principii constitutionale (...) prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ".Ca motiv de neconstitutionalitate extrinseca este mentionata "incalcarea prevederilor art. 75 alin. (2), respectiv a celor ale art. 147 alin. (4) din Constitutie"."Adoptarea legii de catre Senat, ca prima Camera competenta, in sedinta din 6 noiembrie 2017, s-a realizat cu incalcarea prevederilor art. 75 alin. (2), fiind dezbatuta si adoptata cu depasirea termenului constitutional de 60 de zile stabilit pentru prima Camera sesizata.Procedand in acest mod, dezbaterea si adoptarea de catre Senat a legii criticate in sedinta din 6 noiembrie 2017 echivaleaza si cu incalcarea jurisprudentei Curtii Constitutionale si, implicit, a prevederilor art. 147 alin. (4) din Legea fundamentala", se arata in sesizare.Un alt motiv de neconstitutionalitate mentionat este legat de "incalcarea dispozitiilor art. 141 si art. 1 alin. (3) si alin. (5) din Constitutie, determinata de lipsa avizului Consiliului Economic si Social"."Analizand parcursul propunerii legislative privind unele masuri de regim fiscal derogatoriu si de regim juridic special se poate constata ca legea criticata nu a fost supusa avizarii Consiliului Economic si Social nici in cadrul dezbaterilor de la Senat (L 123/2017) si nici in cadrul dezbaterilor de la Camera Deputatilor (PLx. 453/2017).(...)Asadar, desi Consiliul Economic si Social apare in denumirea link-ului de pe fisa legislativa de la Senat, unde sunt atasate cele trei adrese mentionate, in realitate o adresa similara inaintata/ formulata de catre Senat Consiliului Economic si Social nu exista, ceea ce implicit inseamna ca nu s-a solicitat avizarea propunerii legislative de catre aceasta autoritate constitutionala, in conformitate cu legea.Tot astfel nu a putut fi identificata, in cadrul actiunilor efectuate in derularea procesului legislativ la Senat ori la Camera Deputatilor, solicitarea avizului Consiliului Economic si Social. Or, fata de obiectul de reglementare a propunerii legislative, precum si de intentia initiatorilor, astfel cum a fost aceasta motivata prin expunerea de motive depuse la prima Camera competenta, in raport cu dispozitiile art. 141 din Constitutie si ale art. 2 alin. (1) si alin. (2) lit. a), b) si lit. e) coroborate cu cele ale art. 5 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, rezulta ca solicitarea avizului Consiliului Economic si Social cu privire la aceasta lege era obligatorie.(...)Solicitarea avizului Consiliului Economic si Social era obligatorie, iar omisiunea Parlamentului de a solicita acest aviz contravine dispozitiilor art. 141 si art. 1 alin. (3) si alin. (5) din Constitutie", se spune in sesizare.Ca motiv intrinsec de neconstitutionalitate este mentionat articolul 2 din Legea privind unele masuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, constructii edificate pe acestea si anumitor activitati economice autorizate, care in opinia sefului statului "contravine dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Constitutie"."Potrivit art. 2 din legea criticata:(...)Consideram ca norma este neclara, iar prin lipsa oricarei mentiuni cu privire la respectarea regimului juridic al apelor (inclusiv a altor suprafete de uscat, a albiilor minore ce includ insulele, precum si a lucrarilor hidrotehnice) astfel cum este acesta instituit si protejat prin Legea nr. 107/1996, dispozitiile mentionate din legea criticata sunt si lipsite de predictibilitate, fiind incalcate dispozitiile art. 1 alin. (5) din Constitutie", potrivit sesizarii.