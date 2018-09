CCR s-a autosesizat in ce priveste "familia traditionala". Cand va discuta proiectul

Romania incalca drepturile omului

Ziare.

com

Fiind vorba despre un proiect de modificare a Constitutiei, CCR s-a autosesizat si va lua in discutie initiatova legislativa in 17 sedinta de plen din septembrie, au precizat surse din cadrul Curtii.Potrivit articolului 146 din Constitutie, Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii: se pronunta asupra constitutionalitatii legilor la sesizarea presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Avocatului Poporului, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori, precum si, din oficiu, asupra initiativelor legislative de modificare a Constitutiei. Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat marti , cu 107 voturi "pentru", 13 voturi "impotriva" si sapte abtineri, proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Constitutie, in sensul ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent.Liderii grupurilor ALDE si UDMR au spus ca fiecare dintre senatorii lor vor vota dupa cum le dicteaza constiinta, PNL si PSD au spus ca sustin proiectul, iar USR s-a declarat impotriva modificarilor.Romania risca sa isi incalce obligatiile internationale privind drepturile omului, daca va modifica definitia familiei in Constitutie, a declarat miercuri la RFI reprezentantul Amnesty International pentru Romania, Barbora Cernusakova. Ea spune ca organizatia pe care o reprezinta va inainta Curtii Constitutionale un memoriu, in care va sublinia ca aceasta modificare ar putea duce la incalcarea standardelor internationale in materie."Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor", se arata in propunerea de modificare a art. 48 alin. (1) din Constitutia Romaniei.De asemenea, o alta modificare introduce la acelasi articol un nou articol II, cu urmatorul text: "Revizuirea Constitutiei se supune aprobarii prin referendum, organizat potrivit dispozitiilor art. 151 alin. (3) din Consitutia Romaniei, republicata".Referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie va avea loc in 7 octombrie, a anuntat, in 1 septembrie, liderul PSD, Liviu Dragnea. "In primul rand, am dat un vot in Comitetul Executiv de sustinere a acestui obiectiv si am stabilit care sa fie data la care sa aiba loc referendum si s-a stabilit pentru 7 octombrie", a declarat Liviu Dragnea la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD.