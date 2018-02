CCR salveaza parlamentarii care au fost declarati vinovati de conflict de interese

Urgenta de a scapa de ANI

"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a respins ca neintemeiata obiectia de neconstitutionalitate formulata si a constatat ca dispozitiile legii criticate sunt constitutionale in raport cu criticile formulate", se precizeaza in comunicatul Curtii.CCR spune ca legea nu afecteaza hotararile judecatoresti, in aceste cazuri de conflict de interese fiind date doar decizii ANI, transmite News.ro.Curtea motiveaza ca legea vizeaza exclusiv materia extrapenala a conflictului de interese, neavand nicio incidenta asupra hotararilor judecatoresti pronuntate in materie penala cu privire la infractiunea de conflict de interese prevazuta de Codul Penal.In vechea forma a legii, demnitarii gasiti in conflict de interese aveau interdictia de ocupa functii publice timp de trei ani.CCR a stabilit ca incetarea de drept a interdictiei aplicate unui deputat sau senator pe o perioada de 3 ani de a mai ocupa o functie publica nu anuleaza interdictia astfel aplicata, ci doar inlatura efectele acesteia pentru viitor."Interdictiile ale caror efecte juridice, in mod obiectiv, s-au consumat in timp raman valabile, subiectele de drept neputand invoca legea criticata pentru situatii trecute. Ca atare, legea examinata se refera numai la acele interdictii a caror efecte juridice continua sa se produca, urmand ca acestea sa inceteze de drept, prin vointa legiuitorului, de la data intrarii in vigoare a legii", mai arata CCR.Decizia Curtii este definitiva si va fi transmisa presedintelui care a primit legea la promulgare.La inceputul lui decembrie, Parlamentul a adoptat , la initiativa deputatului PSD Florin Iordache, modificarea legii ANI, care prevede ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor descoperiti de Agentia Nationala de Integritate in conflict de interese in perioada 2007 - 2013 inceteaza de drept."Interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor in temeiul art. 25 pe baza rapoartelor de evaluare, intocmite de Agentia Nationala de Integritate si care au constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in perioada 2007 - 2013, pana la intrarea in vigoare a legii nr. 219/2013 pentru modificarea si completarea legii nr. 96/2013 privind statutul deputatilor si al senatorilor, inceteaza de drept", se arata in initiativa legislativa inregistrata la Parlament de Florin Iordache pe 21 noiembrie si intrata in dezbatere in procedura de urgenta. Liberalii au depus la Curtea Constitutionala sesizarea privind modificarile la Legea de functionare a ANI.In sesizarea depusa, PNL reclama incalcarea reglementarilor legale privind normele de tehnica legislativa, a competentei Camerelor, precum si principiul neretroactivitatii legii civile.Liberalii mai arata ca dispozitiile sunt neconstitutionale pentru ca incalca principiul colaborarii loiale intre autoritatile si institutiile publice din Romania.