CCR se pronunta azi in cazul protocoalelor dintre SRI si Parchetul General

Ziare.

com

Sedinta CCR in care a fost dezbatuta sesizarea pe conflictul Parlament-Ministerul Public privind protocoalele a avut loc pe 28 noiembrie Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a spus atunci ca situatia de dupa 2009 e foarte grava, mai ceva ca in perioada comunista, cand organele securiste faceau investigatii penale.De asemenea, el l-a acuzat pe procurorul general Augustin Lazar ca a mintit atunci cand a spus ca protocoalele sunt doar metodologii de lucru."Situatia de dupa 2009 e mult mai grava, ca si cea din perioada comunista pentru ca, la fel ca in perioada comunista, organele securiste puteau sa faca investigare penala. Lazar a afirmat ca aceste protocoale sunt niste metodoligii de lucru si nu au caracter de lege. Aceasta afirmatie e complet cinica si falsa.Atat procolul din 2009 si cel din 2016 merg mult dincolo de competentele legii. Aceste norme au avut efecte concrete, materializandu-se prin probe necunoscute atat instantelor, Constau in obiectul cooperarii in 'constituirea de echipe comune in baza unor planuri de actiune comune'.Adica mult peste ceea ce legea permitea. Modalitatea de punere in practica a mandatelor de supraveghere era impotriva legii. Competenta SRI de a face acte premergatoare a depasit limitele fixate de legiutor. Practic prin aceasta prevedere din protocol s-a revenit la forma articolului 224 din Codul de Procedura Penala comunist", a completat Iordache.Florin Iordache a sustinut ca ofiterii SRI actionau ca veritabile organe de cercetare secrete, iar, prin incheierea acestor protocoale, a fost stirbit atributul suveran al instantelor de a se pronunta asupra litigiilor.In replica, reprezentantul Ministerului Public la CCR, Iuliana Nedelcu, a declarat ca acestea au fost documente tehnice si nu a existat o interdictie de clasificare a lor.Sesizarea Camerei Deputatilor cu privire la existenta unui conflict intre Parlament si Ministerul Public, care prevede, printre altele, ca efectele protocoalelor continua sa se produca, chiar si dupa denuntarea lor trebuia sa se dezbata in urma cu doua saptamani, insa a fost amanata deoarece Florin Iordache, cel care a semnat sesizarea la CCR, nu a putut participa la sedinta pentru a sustine punctul de vedere al Parlamentului Sesizarea a fost semnata de vicepresedintele Camerei Deputatilor deoarece in ziua respectiva presedintele forului inferior al Legislativului, Liviu Dragnea, i-a delegat acestuia atributiile functiei.Pe 8 octombrie, Camera Deputatilor a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la un posibil conflict juridic intre Parlament si Ministerul Public, legat de protocoalele SRI-Parchetul General Punctele de vedere au fost trimise de catre partile implicate in conflict pe 22 octombrie, termen fixat de Curtea Constitutionala.