CCR: Si barbatii care au bebelusi sa beneficize de amanarea inchisorii, nu numai femeile. Nicaieri in lume nu mai exista asa ceva

Astfel motiveaza Curtea Constituttionala de ce a declarat neconstitutional, in septembrie 2019, un articol din Codul de Procedura Penala. Decizia a fost luata cu opinia separata a judecatorilor Livia Stanciu si Simina Tanasescu.Este vorba de articolul 589 alin. (1) lit. b) fraza intai teza a doua: "(1) Executarea pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata poate fi amanata in urmatoarele cazuri: [...] b) cand o condamnata este gravida sau are un copil mai mic de un an. [...]"."Curtea Constitutionala constata ca, odata ce legiuitorul a decis sa reglementeze ca motiv de amanare a executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata cazul ingrijirii unui copil mai mic de un an, trebuia sa o faca intr-un mod compatibil cu prevederile art.16 alin.(1) coroborate cu cele ale art.26 alin.(1) din Constitutie,," explica CCR, la finalul unei motivari care se intinde pe 11 pagini. Curtea a constatat ca exista situatii in care copilul nou-nascut este privat - in totalitate sau in mare parte - de ingrijirea materna, si anume in cazul decesului mamei, al decaderii acesteia din drepturile parintesti, al abandonarii copilului, al unei boli indelungate sau in orice alta situatie in care mama nu se ocupa de copil, iar in astfel de situatii interesul superior al copilului poate sa reclame ca tatal condamnat sa ramana in libertate pentru a acorda personal copilului atentia si ingrijirile corespunzatoare in primul sau an de viata.Sub acest aspect, Curtea a observat ca, in materie de asigurari sociale, legea romana prevede dreptul la concediu de maternitate si, respectiv, paternal, precum si la concediu pentru cresterea copilului care se poate acorda atat femeilor, cat si barbatilor."Tinand cont de rolul important al tatalui incepand de la cea mai frageda varsta a copilului, Curtea retine ca tratamentul juridic diferentiat constand in excluderea barbatului condamnat care are un copil mai mic de un an din sfera beneficiarilor dispozitiilor de lege ce prevad posibilitatea amanarii executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata nu serveste interesului superior al copilului, ci dimpotriva - mai ales in situatiile in care copilul este privat de ingrijirea materna.," motiveaza CCR.CCR a retinut ca, potrivit jurisprudentei Curtii de la Strasbourg, in ceea ce priveste diferentele de tratament aplicat detinutilor, accentul in politica penala europeana cade acum pe reabilitare ca scop al detentiei, acest principiu aplicandu-se indiferent de infractiunea comisa sau de durata pedepsei aplicate si indiferent de sexul persoanei condamnate."Curtea Europeana a Drepturilor Omului a subliniat, astfel, faptul ca mentinerea legaturilor de familie este o modalitate esentiala de a contribui la reintegrarea sociala si la reabilitarea tuturor detinutilor, indiferent de sex," motiveaza CCR.In dezacord cu decizia majoritatii, judecatorii Livia Stanciu si Simina Tanasescu sustin ca exceptia de neconstitutionalitate se impunea a fi respinsa ca neintemeiata.Potrivit acestora, articolul din Codul de Procedura Penala instituie o exceptie de la regula punerii neintarziate in executare a hotararilor penale, respectiv vizeaza amanarea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata atunci cand o condamnata este gravida sau are un copil mai mic de un an."Apreciem ca acordarea de catre legiuitor a posibilitatii de a obtine amanarea executarii pedepsei inchisorii sau a detentiunii pe viata numai femeilor condamnate care sunt gravide sau au un copil mai mic de un an, iar nu si barbatilor condamnati care au un copil mai mic de un an nu creeaza discriminare intre cele doua categorii de persoane condamnate - femei si barbati -, intrucat reglementarea criticata urmareste un scop legitim si pastreaza un raport rezonabil de proportionalitate intre mijloacele folosite si scopul urmarit prin tratamentul inegal," explica cele doua.Judecatorii au facut o analiza de drept comparat si au obervat ca in foarte multe state legea acorda posibilitatea amanarii executarii pedepselor privative de libertate doar femeilor condamnate care sunt insarcinate sau care au in ingrijire un copil mic.Totodata, in unele state in care nu exista institutia amanarii executarii pedepsei sunt reglementate masuri alternative la arestul preventiv tot numai cu privire la femeile gravide sau care sunt mame ale unor copii de pana la o anumita varsta.Astfel, inlegea federala privind executarea hotararilor penale prevede ca executarea unei pedepse cu inchisoarea poate fi amanata in cazul in care o femeie condamnata este gravida sau a dat nastere unui copil in ultimul an. In aceasta situatie, executarea pedepsei va fi amanata cu sase saptamani dupa nastere. Daca femeia condamnata detine custodia asupra copilului, amanarea poate fi prelungita la cel mult un an dupa nastere, daca aceasta nu solicita ea insasi executarea pedepsei.In, legea nu prevede posibilitatea amanarii executarii pedepsei, insa, in materia masurilor preventive, legea stabileste alternativa arestului la domiciliu ca regula pentru arestul preventiv in cazurile cu femei gravide sau mame ai caror copii sunt mai mici de 12 ani sau sufera de vreun handicap, cu exceptia cazurilor in care femeile respective sunt acuzate de infractiuni violente sau fac uz de amenintari ori de violenta impotriva minorilor de care sunt responsibile. Cat despre femeile condamnate, in general, legea prevede posibile beneficii in cursul executarii pedepsei, inclusiv posibilitatea de relaxare a conditiilor de detentie dupa o perioada de timp.In, Codul Penal prevede ca pedeapsa detentiunii pe viata fara posibilitatea comutarii nu poate fi aplicata unei femei care era gravida la momentul savarsirii infractiunii sau al pronuntarii hotararii judecatoresti de condamnare. Potrivit Codului de Procedura Penala, executarea pedepsei cu inchisoarea poate fi amanata in cazul in care femeia condamnata este gravida sau a nascut, pe o perioada de pana la 6 luni inainte si un an dupa nastere.In, potrivit prevederilor Codului de Procedura Penala, executarea unei pedepse cu inchisoarea poate fi amanata in cazul unei femei insarcinate si al mamei unui nou-nascut pentru o perioada de un an de la nasterea copilului.In, potrivit prevederilor din Codul de Procedura Penala, executarea pedepsei cu inchisoarea poate fi amanata pe o perioada de pana la un an daca femeia condamnata este gravida, iar daca femeia condamnata are un copil mic pana cand acesta atinge varsta de 3 ani.In, legea executarii pedepselor privative de libertate prevede ca poate fi acordata o amanare a executarii pedepsei daca femeia condamnata este gravida, dar numai pana se reface dupa nastere.In, Codul Penal reglementeaza amanarea obligatorie a executarii pedepselor care nu sunt banesti daca se refera la femeia gravida sau la mama unui copil mai mic de un an. Amanarea nu are loc sau, daca e acordata, este revocata daca se intrerupe sarcina, daca mama este declarata decazuta din drepturile parintesti asupra copilului, in cazul mortii copilului, daca acesta este abandonat sau incredintat altora, cu conditia ca intreruperea sarcinii sau nasterea sa se fi produs de peste 2 luni.In, Codul de Procedura Penala stipuleaza ca executarea pedepsei poate fi amanata daca femeia condamnata este insarcinata sau are copii, in cazul in care persoana condamnata este unicul parinte al copiilor mici, pana cand copilul cel mai mic implineste 14 ani, cu exceptia celor condamnate la inchisoare pentru infractiuni deosebit de grave.In, legea privind executarea pedepselor prevede posibilitatea amanarii executarii unei pedepse cu inchisoarea in cazul in care femeia condamnata este gravida sau are un copil mai mic de un an. In cazul unei femei gravide sau care a dat nastere unui copil cu cel mult 8 saptamani in urma, executarea unei pedepse cu inchisoarea trebuie in general amanata; in cazul unui copil cu varsta cuprinsa intre opt saptamani si 1 an, trebuie sa fie indeplinita conditia suplimentara ca respectivul copil sa fie ingrijit de femeia condamnata.In, legea nu prevede posibilitatea amanarii executarii unei pedepse cu inchisoarea in privinta femeilor condamnate care sunt gravide sau care au un copil mic. Insa, in ceea ce priveste masurile preventive, potrivit dispozitiilor din Codul Penal, arestul nu poate fi aplicat femeilor gravide si persoanelor care cresc un copil cu varsta sub 3 ani, tinand cont de interesele copilului.In, legea nu prevede, ca un caz distinct, posibilitatea amanarii executarii unei pedepse cu inchisoarea in privinta femeilor condamnate care sunt gravide sau care au un copil mic. Legea permite insa femeii condamnate sa solicite iesirea temporara din inchisoare din motive personale, cum ar fi nasterea unui copil, acest lucru fiind decis de la caz la caz.In, legea nu prevede posibilitatea amanarii executarii unei pedepse cu inchisoarea in privinta femeilor condamnate care sunt gravide sau care au un copil mic. Insa, in ceea ce priveste masurile preventive, potrivit Codului de Procedura Penala, prin incheierea de dispunere a arestului preventiv sau in cursul executarii acestuia, judecatorul poate suspenda executarea acestei masuri, daca acest lucru este impus de o boala grava, o sarcina sau de o recuperare postnatala a femeii acuzate, caz in care suspendarea inceteaza la sfarsitul celei de-a treia luni dupa nastere.In, Codul de Procedura Penala prevede ca executarea unei pedepse cu inchisoarea poate fi amanata in cazul unei femei gravide sau al unei femei care are un copil mai mic de un an. Legea permite amanarea executarii unei pedepse cu inchisoarea cu cel mult un an si din alte motive serioase, o amanare mai lunga de 6 luni fiind posibila insa numai in circumstante exceptionale, in special daca ispasirea pedepsei ar putea avea consecinte deosebit de grave pentru persoanele condamnate sau familiile lor, lucru apreciat in mod individual.In, legea nu prevede posibilitatea amanarii executarii unei pedepse cu inchisoarea in privinta persoanelor condamnate care sunt gravide sau care au un copil mic. Legea executarii pedepselor privative de libertate mentioneaza insa ca un detinut/detinuta poate primi permisiunea de a avea un bebelus cu el/ea daca se apreciaza ca acest lucru serveste interesului superior al copilului.In ceea ce priveste masurile preventive, potrivit Codului de Procedura Judiciara, daca o femeie a nascut atat de recent incat exista o temere ca retinerea ei va vatama serios copilul, aceasta masura poate fi aplicata doar daca nu poate fi dispusa o masura de supraveghere adecvata a suspectei in afara detentiei.