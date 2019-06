CCR transeaza conflictul dintre Iohannis si MApN: Legea in baza careia a actionat presedintele e neconstitutionala

PNL: Iohannis nu a incalcat legea, ci Parlamentul a incalcat Constitutia

CCR a declarat neconstitutionala prevederea din legea MApN, pe baza careia Iohannis i-a prelungit generalului Nicolae Ciuca."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca sintagma "cu posibilitatea de prelungire cu pana la un an" din cuprinsul art.39 alin. (5) din Legea nr.346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale este neconstitutionala", anunta CCR intr-un comunicat remis marti Curtea a retinut, in esenta, ca sintagma mentionata este lipsita de claritate si incalca astfel dispozitiile art.1 alin. (5) din Constitutie, intrucat nu prevede conditiile si procedura de urmat pentru prelungirea mandatului sefului Statului Major al Apararii.Dispozitiile de lege criticate au urmatorul continut: "."Revine Parlamentului obligatia de a stabili in mod clar aceste aspecte, adauga CCR in decizia de azi.Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei de judecata care a sesizat Curtea Constitutionala.Argumentele retinute in motivarea solutiei pronuntate de plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial.Dupa decizia Curtii, a venit si o prima replica de la PNL. Senatorul Iulia Scantei sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu a incalcat nici legea privind MApN si nici Constitutia atunci cand a decis prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca."Parlamentul a incalcat Constitutia, pentru ca a adoptat o lege "lipsita de claritate si cu incalcarea art.1 alin. (5) din Constitutie" in ceea ce priveste conditiile si procedura de urmat pentru prelungirea mandatului sefului Statului Major al Apararii. PNL va initia de urgenta un proiect de modificare a art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale pentru ca Parlamentul sa isi indeplineasca obligatia constitutionala prevazuta de art. 147 alin. (1), aceea de a pune prevederile declarate neconstitutionale din legea MApN in acord cu dispozitiile Constitutiei in termen de 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial", a scris Iulia Scantei pe Facebook.Sesizarea CCR a fost facuta de judecatorul Silviu Gabriel Barbu de la Curtea de Apel Bucuresti, cel care i-a dat dreptate, pe 29 martie, lui Klaus Iohannis, in procesul deschis de Ministerul Apararii, privind numirea sefului Armatei Romane.Iata de ce a castigat Iohannis procesul cu MApN: Presedintele tarii este comandantul fortelor armate La termenul din 28 februarie, magistratul a ridicat din oficiu si a sesizat CCR cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.39 alin.5 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale.Silviu Gabriel Barbu s-a abtinut de 3 ori de la judecarea acestui caz, dar de fiecare data cererea i-a fost respinsa.Pe 28 decembrie 2018, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a semnat decretul prin care ii prelungeste mandatul generalului Nicolae Ciuca la conducerea Armatei.Tot atunci, Iohannis preciza ca nu a fost aprobata propunerea facuta de ministrul Apararii , Gabriel Les, privind numirea generalului Dumitru Scarlat la sefia Statului Major al Apararii.Ulterior, Ministerul Apararii a depus o plangere prealabila la Administratia Prezidentiala prin care solicita revocarea decretului din 28 decembrie 2018.Pe 9 ianuarie, Gabriel Les sustinea ca decretul privind prelungirea mandatului lui Nicolae Ciuca "s-a facut ilegal", adaugand ca "instanta este cea care va stabili" care este situatia de drept. Apoi, a sesizat Curtea de Apel Bucuresti.Un judecator a suspendat imediat decretul lui Iohannis.Insa alt judecator tot de la Curtea de Apel Bucuresti, Silviu Gabriel Barbu, i-a dat dreptate lui Klaus Iohannis la sfarsitul lunii martie si a decis sa nu anuleze decretul, asa ca generalul Nicolae Ciuca s-a intors la sefia Armatei.Totusi, acelasi judecator care i-a dreptate presedintelui a sesizat si CCR cu aceasta exceptie de neconstitutionalitate, privind articolul din legea MApN care reglementeaza numirea sefului Statului Major General.Ulterior, in aprilie, Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul presedintelui Klaus Iohannis si a respins definitiv si cererea Ministerului Apararii Nationale de suspendare a decretului.