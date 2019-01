CCR va dezbate pe 27 februarie trei sesizari ale lui Iohannis, inclusiv pe legea politistului

Ziare.

In cadrul sesizarii privind legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, Klaus Iohannis a transmis faptul ca sintagma "motive verosimile" prezentata in proiectul legislativ "nu este una definita in cuprinsul modificarilor aduse actului normativ, contrar exigentelor de tehnica legislativa, fiind una neclara, de natura sa lipseasca norma de precizie si claritate".Seful statului a adaugat si faptul ca folosirea de catre politisti a unor dispozitive cu electrosocuri este o masura disproportionata."Folosirea de catre politist a dispozitivelor cu electrosocuri reprezinta o masura disproportionata in raport cu scopul sau prin raportare la art. 53 din Constitutie", a adaugat seful statului.Printre sesizarile de neconstitutionalitate programate pentru a fi dezbatute, mai sunt cele ce fac referire la legea privind infiintarea Consiliului national pentru dezvoltarea resurselor umane din administratia publica, dar si legea privind aprobarea OUG pentru modificarea si completarea legii privind organizarea si desfasurarea referendumului.