CCR va discuta pe 19 decembrie sesizarea lui Iohannis pe legea care-i scapa de dosare si condamnari pe Dragnea si Tariceanu

Amintim ca pe 20 noiembrie Curtea Constitutionala a fost sesizata, cu doua obiectii de neconstitutionalitate, de catre PNL-USR si de catre ICCJ , asupra Legii privind declasificarea unor documente, respectiv a hotararii CSAT care a stat la baza protocoalelor SRI cu institutii din sistemul judiciar., au declarat pentru Mediafax surse oficiale ale institutiei.Aceasta a fost initiata de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, carora li s-a alaturat si deputatul PSD Mircea Draghici, propus acum sa preia sefia Ministerului Transporturilor. Proiectul a fost adoptat in viteza in Parlament, chiar initiatorii cerand procedura de urgenta.Initiativa legislativa prevede desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si DNA, astfel incat, apoi, persoanele care se considera prejudiciate sa poata cere revizuire de sentinte, anulare de probe si despagubiri.Atat Dragnea, cat si Tariceanu ar beneficia direct de acest lucru. Liviu Dragnea ar putea cere revizuirea condamnarii in dosarul Referendumului si ar afecta si desfasurarea procesului in cazul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, unde seful PSD a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare.Totodata, in sute de dosare de coruptie solutionate cu sentinte definitive se va putea cere revizuirea.