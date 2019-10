Ce contine sesizarea Liei Savonea la CCR impotriva Anei Birchall: SS, cazul Caracal si foaia de parcurs de la americani

Anei Birchall i se imputa interventia in cazul Caracal

Cererea de solutionare a "conflictului juridic de natura constitututionala dintre Ana Birchall, respectiv Ministerul Justitiei ca parte a autoritatii executive, si autoritatea judecatoreasca, reprezentata de Consiliul Superior al Magistraturii" a fost trimisa miercuri.Cererea catre CCR este motivata de urmatoarele chestiuni, conform CSM:1. Ingerinta grava a ministrului Justitiei, Ana Birchall, in activitatea de urmarire penala desfasurata de procurori.2. Acte de subminare a independentei Justitiei din Romania prin negocierea unei "foi de parcurs" privind statul de drept cu reprezentantul unui stat strain, conturand perceptia ca problemele Justitiei din Romania nu sunt gestionate de organismele constitutionale abilitate, ci de anumiti factori externi.3. Actiuni repetate de decredibilizare si blocare a activitatii CCR, autoritate de rang constitutional, cu rol bine configurat in arhitectura statului de drept din Romania.In privinta punctului 1, Anei Birchall i se reproseaza ca, in ancheta penala din cazul Caracal, a comunicat familiei unei victime informatii referitoare la continutul unor probe administrate in cauza."Astfel, la data de 2 august 2019, ministrul Justitiei a contactat telefonic familia Alexandrei Macesanu, comunicandu-i faptul ca rezultatele testelor genetice atesta ca ramasitele si cenusa gasite in casa persoanei cercetate in cauza indica ADN-ul tinerei.Trebuie mentionat ca datele respective nu fusesera comunicate familiei victimei de catre organele de urmarire penala, singurele abilitate potrivit Codului de Procedura Penala sa efectueze asemenea acte, si nici nu fusesera facute publice, ancheta penala fiind in derulare.Ulterior, ministrul Justitiei a confirmat public faptul ca a luat legatura cu familia victimei si a comunicat datele respective, sustinand ca nu este vorba de o informatie confidentiala din cadrul urmaririi penale si ca a actionat astfel dintr-o obligatie morala, umana", se arata in sesizarea CCR.Asadar, autoritatea ministrului demis al Justitiei asupra activitatii desfasurate de catre procurori este o "atributie/competenta proprie acestuia, si nu o atributie/competenta constitutionala proprie a Guvernului"."Or, aceasta actiune a ministrului Justitiei constituie o veritabila imixtiune in activitatea procurorilor care efectueaza urmarirea penala in cazul mentionat, cu incalcarea limitelor autoritatii conferite de art. 132 alin. (1) din Legea fundamentala", mai arata sursa citata.In legatura cu actele de subminare a independentei Justitiei (punctul 2) prin negocierea unei foi de parcurs, Anei Birchall i se imputa ca, la data de 5 septembrie, in cadrul unei conferinte de presa la Bucuresti, Gordon Sondland, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Uniunea Europeana, a declarat ca procurorul general american, William Barr, a invitat-o pe ministrul Justitiei la Washington sa continue sa lucreze alaturi de el si de echipa lui, in mod direct, pentru o foaie de parcurs () privind statul de drept in Romania."Prin pozitia exprimata public in sedinta plenului (din 17 octombrie - n.red.), ministrul Justitiei, Ana Birchall, nu a dezmintit existenta unei astfel de 'foi de parcurs' si nu a raspuns intrebarilor referitoare la afectarea independentei Justitiei in legatura cu acest aspect.Atitudinea ministrului Justitiei a fost de natura a crea in perceptia publica ideea afectarii independentei Justitiei din partea unui membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, garantul constitutional al independentei Justitiei", se arata in document.Ulterior, printr-o scrisoare adresata CSM, Ana Birchall a invocat depasirea, prin interpelarea facuta, a atributiilor proprii ale CSM, aratand ca "incercarea unor membri ai Consiliului de a-si aroga un veritabil drept de veto cu privire la actiunile externe ale ministrului Justitiei este o imixtiune grava si inacceptabila in activitatea puterii executive".Prin aceeasi scrisoare Birchall a precizat ca la nivelul Ministerului Justitiei nu exista niciun document de tip "to do list" sau foaie de parcurs convenit cu partenerii externi."Prin pozitia publica exprimata, ministrul Justitiei a creat aparenta unei agende proprii in ceea ce priveste Justitia, dezbatuta la nivel extern, dar nediscutata cu institutia care are rolul constitutional de garant al independentei Justitiei. In incercarea de a justifica public implicarea intr-un demers al carui continut, tocmai prin imprejurarea ca nu este cunoscut, este de natura sa creeze in perceptia publica o impresie eronata asupra infaptuirii justitiei, in sensul ca Justitia din Romania nu este gestionata de organele constitutionale abilitate, ministrul Justitiei, Ana Birchall, neaga rolul constitutional al Consiliului Superior al Magistraturii, limitandu-l la atributii legate de cariera judecatorilor si a procurorilor si de organizarea instantelor si parchetelor", se mai arata in sursa citata.In privinta actiunii de decredibilizare si blocare a activitatii CSM, Ana Birchall ar fi respins analizarea sesizarilor CSM privind necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative."In plus, trebuie retinuta totala neimplicare a Ministerului Justitiei in contextul promovarii unor acte normative de natura a afecta stabilitatea financiara a magistratilor, cu efecte asupra independentei acestora", se arata in sesizare.De asemenea, Lia Savonea atrage atentia ca declaratiile publice ale Anei Birchall au invocat dificultati legate de participarea sa la sedintele plenului Consiliului, ca urmare a modului in care acestea sunt planificate de catre conducerea forului."Aceste afirmatii nu sunt justificate, fiind menite a denatura realitatea cu consecinta decredibilizarii Consiliului Superior al Magistraturii, inducandu-se in perceptia publica ideea unei obligatii de consultare a membrilor in privinta stabilirii sedintelor si a proiectului ordinii de zi, nerespectata de consiliu", subliniaza Savonea.In sesizarea catre CCR sunt mentionate si criticile ministrului privind Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala."Pozitia ministrului Justitiei a fost urmata de crearea unui grup de lucru interministerial coordonat de Ministerul Justitiei, astfel cum rezulta din declaratiile publice din data de 17 septembrie 2019.Cu aceasta ocazie, ministrul Justitiei a aratat ca, din concluziile preliminare, nu se sustine functionarea in aceasta forma a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.Cu negarea atributiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii nu a fost implicat in acest demers si nu a fost invitat sa participe la lucrarile grupului de lucru. De altfel, componenta acestui grup de lucru nu a fost adusa la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii si nu a fost facuta publica in nicio alta modalitate, aspect de natura sa genereze indoieli cu privire la obiectivitatea activitatii si caracterul sau reprezentativ", spune CSM in document.Prin declaratiile publice exprimate, Birchall ar fi vulnerabilizat imaginea unei structuri din cadrul autoritatii judecatoresti, cu consecinta afectarii increderii publice in Justitie."Luarile de pozitie cu potential de a afecta imaginea Justitiei ale unui reprezentant al altei puteri publice, cu incalcarea principiului colaborarii loiale intre institutiile statului, impun adoptarea unor masuri ferme. Cum, in situatia data, Consiliul Superior al Magistraturii nu are instrumentele necesare pentru a impiedica afectarea increderii publice in activitatea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, ca urmare a declaratiilor formulate de ministrul Justitiei, creandu-se astfel un blocaj institutional, este necesara interventia Curtii Constitutionale", arata sesizarea.Lia Savonea a anuntat inca de saptamana trecuta ca va sesiza CCR, deoarece Birchall s-ar face vinovata de doua chestiuni: ingerinta in activitatea procurorilor si subminare a autoritatii Consiliului Superior al Magistraturii.