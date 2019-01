Codrin Stefanescu lauda decizia CCR in cazul protocoalelor si cere ordonanta de urgenta pentru condamnatii definitiv

Ziare.

"Este o decizie asteptata, o decizie logica si foarte normala intr-un stat democratic, numai ca ar trebui sa se faca o interventie in urma acestei decizii a Curtii Constitutionale., ce se intampla cu cei care au fost condamnati in baza unor protocoale ilegale, neconstitutionale si unice intr-o tara democratica", a declarat secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu.El a mai spus ca, desi decizia este "bomba", trebuie sa se stie ca numai in Romania s-a intamplat asa ceva."Numai la noi serviciile secrete au avut protocoale de colaborare cu procurorii. In aceste conditii tot ceea ce s-a intamplat pe baza acestor protocoale, logic, este nul", a conchis liderul PSD.