Comisia de la Venetia aminteste CCR ca, intr-o societate democratica, deciziile Curtii sunt supuse criticii - corespondenta oficiala

libertatea de exprimare este "o valoare fundamentala intr-un stat democratic, dar detinatorii functiilor publice trebuie sa se abtina in criticile lor".

o inalta responsabilitate a Curtilor de a adopta decizii care sa fie in conformitate cu Constitutia

In raspuns, forul european le aminteste judecatorilor ca hotararile constitutionale pot fi criticate intr-o democratie, chiar daca sunt obligatorii, dar si ca CCR are o mare responsabilitate in a adopta decizii conforme Constitutiei.Astfel, Gianni Buquicchio, presedintele Comisiei de la Venetia, a raspuns judecatorilor constitutionali ai Romaniei, spunandu-le caComisia precizeaza, in acelasi raspuns, ca deciziile Curtilor constitutionale sunt obligatorii si trebuie sa fie respectate, iar "criticile nerespectuoase si apelurile publice la neexecutarea deciziilor Curtii sunt inadmisibile"."Aceasta pozitie importanta a Curtilor Constitutionale vine, de asemenea, cusi cu principiile sale.La cea de-a 115-a sesiune plenara (n.n. 22-23 iunie 2018), Comisia de la Venetia a discutat despre reforma judiciara din Romania. In considerarea urgentei acestei chestiuni, Comisia a acordat un mandat raportorilor si Biroului Comisiei pentru a pregati o opinie preliminara in luna iulie.Opinia preliminara se va referi cu siguranta la deciziile adoptate de Curtea Dumneavoastra", se arata in raspunsul trimis CCR, care confirma ceea ce Ziare.com a scris cu cateva zile in urma.Amintim ca judecatorii CCR au sesizat Comisia de la Venetia de doua ori, reclamand presiunile la care sunt supusi atat dupa decizia in cazul revocarii Kovesi , cat si in cazul intalnirii dintre judecatorul Petre Lazaroiu si fostul consilier prezidential Simina Tanasescu Astfel, in 5 iunie, plenul CCR a decis sesizarea secretarului general al Consiliului Europei, a Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) si a presedintelui Conferintei Curtilor Constitutionale Europene "in legatura cu atacurile virulente declansate impotriva Curtii Constitutionale, prin care unii reprezentanti ai unor autoritati publice, precum si ai unor partide parlamentare au discreditat si delegitimat autoritatea acestei institutii fundamentale a statului - garantul suprematiei Constitutiei - fiind pusa sub semnul indoielii obligativitatea deciziilor sale".Aceasta sesizare a fost controversata pentru ca, desi comunicatul initial vorbea despre o decizie in unanimitate, a doua zi judecatoarea Livia Stanciu a declarat pentru Ziare.com ca nu sustine sesizarea, avand in vedere ca "are un continut diferit fata de ce s-a discutat in sedinta".Apoi, in 20 iunie, plenul Curtii Constitutionale a Romaniei a hotarat, cu majoritate de voturi, sesizarea secretarului general al Consiliului Europei si a Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) "in legatura cu un nou demers indreptat impotriva Curtii Constitutionale, care vizeaza, in concret, o anumita situatie de fapt ce este de natura a crea presiuni cu privire la mandatul domnului judecator Petre Lazaroiu, dar care urmareste, inainte de toate, delegitimarea deciziilor pronuntate de Curtea Constitutionala in actuala sa componenta. Textul scrisorii a fost trimis astazi catre organismele internationale mai sus mentionate".Concluziile expertilor au fost discutate la Venetia in Subcomisia privind justitia pe 22 iunie. Desi initial anuntase ca va fi prezent la discutii, ministrul Tudorel Toader nu a mai participat la lucrarile Subcomisiei.Intr-un recent interviu acordat Radio Europa Libera, Gianni Buquicchio, presedintele Comisiei de la Venetia, a aratat ca acest organism urmareste de cateva luni situatia din Romania. Intrebat despre atacurile la adresa Justitiei in fostele state comuniste din estul Europei, Gianni Buquicchio a spus: "Cei care sunt la putere vor sa schimbe legile, pentru ca nu sunt satisfacuti de deciziile Justitiei".