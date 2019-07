Cristina Tarcea, despre decizia CCR privind completurile specializate: Sunt multe aspecte ce trebuie lamurite in motivare

Ziare.

Cristina Tarcea a declarat pentruca in comunicat nu se mentioneaza nimic despre cauzele in curs de judecata la fond cu care a fost investita ICCJ inainte de 23 ianuarie 2019."In comunicat nu se mentioneaza nimic de cauzele in curs de judecata la fond cu care a fost investita ICCJ inainte de 23 ianuarie 2019. Probabil, dar o sa vedem in motivare, s-a considerat ca sunt judecate de completuri specializate in virtutea Hotararii Colegiului de conducere nr 14/2019 prin care s-a aprobat functionarea in continuare a tuturor completurilor sectiei penale ca si completuri specializate.Se pare ca CCR a validat Hotararea Colegiului de Conducere 14/2019. Numai ca, prin acea hotarare, Colegiul de conducere a aprobat functionarea in continuare a tuturor completurilor ca fiind specializate. Deci,Toate aceste aspecte ar trebui lamurite in motivare. Si inca un aspect. Prin validarea Hotararii 14, la data sesizarii CCR nu exista un conflict actual de constitutionalitate", a declarat presedintele Inaltei Curti pentru Ziare.com. CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie , obiectie facuta de Florin Iordache.Potrivit unor surse Ziare.com, decizia de admitere a fost luata cu 5 voturi "pentru" si 4 "impotriva". Impotriva au votat Livia Stanciu, Simina Tanasescu, Daniel Morar si Mona Pivniceru.In baza deciziei CCR, Valcov scapa de condamnarea de 8 ani. Alte VIP-uri care ar beneficia sunt Udrea, Bica, Sova sau Nita.