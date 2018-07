Cum a incurcat CCR planurile PSD: Judecatorii au emis o serie de decizii inconfortabile pentru Liviu Dragnea

Trei decizii

Magistratii constitutionali au admis, miercuri, sesizarea cu privire la dreptul de libera circulatie si sedere a persoanelor casatorite de acelasi sex, in spiritul deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene din luna iunie. Desi este o decizie asteptata si care nu reglementeaza practic casatoriile gay, nu poate fi pe placul liderului PSD, Liviu Dragnea, promotor al unui referendum privind familia traditionala, amanat de cateva ori si esuat in cele din urma.Curtea Constitutionala a admis toate sesizarile formulate de Opozitie si presedintele Klaus Iohannis cu privire la Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare de Investitii, motivand ca un astfel de Fond trebuie infiintat prin hotarare de guvern, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. Fondul Suveran este un proiect direct asumat de Liviu Dragnea , care a si fost prilej de conflict cu fostul premier Victor Ponta.Dupa ce acesta a acuzat ca Fondul Suveran i-a fost impus lui Liviu Dragnea de catre un grup de afaceri din Israel si Rusia, seful PSD lansat un atac dur, spunand despre Ponta si Mihai Tudose ca sunt "sobolani".De altfel, Victor Ponta a fost primul care a laudat, miercuri, decizia CCR, intr-o postare pe Facebook:"Curtea Constitutionala a oprit (pentru moment cel putin) cel mai mare jaf din avutia Romania dupa 1989 - aceasta uriasa hotie a fost promisa de Liviu Dragnea "protectorilor" sai din afara tarii (Rusia, Israel, SUA) / era un pret de peste 10 miliarde de euro din ce a mai ramas Statului si poporului Roman pe care Dragnea era dispus sa il plateasca pentru protectia sa politica si pentru cateva fotografii cu lideri internationali!", a scris acesta.De asemenea, Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea PNL si USR privind neconstitutionalitatea Legii manualului scolar. Decizii de amanare au fost date in trei cazuri controversate: Codul de Procedura Penala si una dintre Legile Justitiei - Legea 317/2004 privind organizarea CSM. Magistratii Curtii Constitutionale vor discuta abia pe 25 septembrie sesizarile formulate cu privire la modificarile aduse Codului de Procedura Penala. Amanarea unei decizii in cazul proiectului de modificare a Codului de Procedura Penala vine in contextul in care mass-media a speculat ca in sedinta de guvern de joi ar putea fi adoptata o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere.Cea de-a treia lege din pachetul Legilor Justitiei, privind modificarile aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, se afla in acest moment in faza de promulgare.Asta dupa ce Curtea Constitutionala a respins, saptamana trecuta, ultima sesizare a presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara.Comisia de la Venetia a publicat, vineri, un punct de vedere transant, care desfiinteaza modificarile pe care PSD-ALDE le-a adus Legilor Justitiei si prin care, spune forul european, este subminata independenta judecatorilor si procurorilor romani si increderea publicului in sistemul judiciar.Astfel, Comisia cere puterii politice de la Bucuresti sa nu puna in aplicare aceste modificari, mai ales cele privind numirea si revocarea procurorilor-sef.Sedinta de azi a fost una plina, dupa ce si ieri CCR a avut agenda incarcata.Sedintele acestea cu miza uriasa au loc in contextul unui scandal care il vizeaza pe unul dintre judecatorii CCR, Petre Lazaroiu, al carui mandat a expirat si pentru care se cere insistent revocarea.