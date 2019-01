De ce nu pot fi presemnalizate radarele Politiei. CCR: Ar creste agresivitatea rutiera

"Creste agresivitatea rutiera"

Informatiile sunt cuprinse in motivarea deciziei de admitere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis legata de neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea ordonantei de urgenta privind circulatia pe drumurile publice."Curtea constata ca este intemeiata critica autorului obiectiei de neconstitutionalitate, potrivit careia solutia legislativa privind obligativitatea presemnalizarii prezentei, in zona drumului public, a dispozitivelor radar instalate pe autovehicule stationare sau pe suportii amenajarilor rutiere si a dispozitivelor radar tip pistol - care limiteaza activitatile politiei rutiere de aplicare a normelor legale privind viteza maxima admisa (pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus) la actiuni presemnalizate - aduce atingere prevederilor constitutionale ale art.1 alin. (5) - privind respectarea obligatorie a legilor si securitatea raporturilor juridice - si afecteaza protejarea dreptului la viata si la integritatea fizica si psihica, consacrat de dispozitiile art. 22 alin. (1) din Constitutie.In acest sens, Curtea apreciaza ca solutia legislativa criticata face ca aplicarea legislatiei rutiere - sub aspectul respectarii limitelor vitezei de circulatie pe drumurile publice -, pe de o parte, sa se indeparteze de la scopul ei, care vizeaza siguranta traficului rutier si, in mod special, ocrotirea vietii si a integritatii corporale a persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, iar, pe de alta parte, sa fie lipsita, in mare masura, de componenta sanctiunii", se arata in motivarea deciziei.Judecatorii constitutionali apreciaza ca solutia legislativa nu este apta sa duca la cresterea gradului de siguranta rutiera, ci este de natura sa creasca agresivitatea rutiera."Solutia legislativa mai sus mentionata nu este apta, in opinia Curtii, sa conduca la cresterea gradului de siguranta a circulatiei rutiere, intrucat nu asigura conformarea conducatorilor de autovehicule la regimul legal de viteza prevazut pentru intreg sectorul de drum respectiv.Dimpotriva, obligativitatea atentionarii conducatorilor de autovehicule cu privire la actiunile politiei rutiere de supraveghere si de control privind respectarea dispozitiilor legale referitoare la limitele de viteza pe drumurile publice este de natura sa duca la cresterea agresivitatii rutiere pe segmentele de drum public pe care nu sunt postate panouri de atentionare cu privire la prezenta dispozitivelor destinate masurarii vitezei precizate anterior, iar nu la diminuarea si stoparea acestei agresivitati", considera CCR.Pe 6 noiembrie 2018, CCR a admis, partial, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis legata de neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea ordonantei de urgenta privind circulatia pe drumurile publice, care prevede ca masinile de politie cu radar trebuie presemnalizate.In sesizarea catre CCR , seful statului invoca neclaritatea textelor cu privire la presemnalizarea masinilor de politie."Consideram ca aceasta solutie legislativa se indeparteaza de la scopul instituirii normei, respectiv acela de a conduce la imbunatatirea sigurantei rutiere. (...) Apreciem ca activitatile politiei rutiere de aplicare a legii privind respectarea vitezei legale de circulatie nu trebuie sa se rezume la actiuni vizibile si presemnalizate, in caz contrar aceasta urmand a se afla in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile si atributiile prevazute de lege", spunea in sesizare Iohannis.