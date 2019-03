De ce SS a fost salvata de CCR? Maurul sa-si faca datoria

Ziare.

Nu e o intamplare ca opinie separata, in sensul neconstitutionalitatii sectiei, au facut exact judecatorii constitutionali care stiu carte si care au in spatele lor autentice cariere: Livia Stanciu, Stefan Minea si Daniel Morar, judecatorul care a intocmit raportul de admitere a sesizarii.Dl Morar a facut multe compromisuri cu tabara politrucilor, multi spun ca el gandea motivarile de care restul nu-s in stare, dar daca pana si domnia sa si-a depasit visceralitatile si a vrut sa repuna lucrurile in ordinea lor normala e un semn, inca un semn, ca s-a ajuns cu mult prea departe.Da, este foarte adevarat ca nici sesizarea Opozitiei nu a fost, inteleg, deloc maiastra. Se pare ca stilul pamfletar superficial depaseste zona motiunilor si acapareaza si domeniul in care chiar e nevoie de profesionalism.Daca nu-s in stare, nu vad de ce nu angajeaza niste avocati bine pregatiti care sa le intocmeasca actele destinate instantelor de toate felurile.De altfel, acesta se pare ca si este pretextul respingerii sesizarii. Nu cred in el. Daca judecatorii ar fi vrut sa fie corecti, aveau la dispozitie raportul dlui Morar. Ca sa nu mai vorbim despre faptul ca, atunci cand vrea, CCR face niste sarituri cu prajina de la sesizare la decizie si apoi la motivare.Celebra decizie privind interceptarile din 2016 a pornit de la o sesizare care nici macar nu privea textul din Codul de Procedura Penala care a ajuns sa fie rasturnat. Motiv pentru care judectorul constitutional, pe atunci, Tudorel Toader si facea opinie separata in sensul inadmisibilitatii. Si, totusi, a fost admisa.Cu sau fara legatura, sa vedem daca dl Lazaroiu va redeveni judecator la Curtea de Conturi la finalul mandatului de la CCR. Sau, tot cu sau fara legatura, in ce post diplomatic ar putea fi plantata Maya Teodoroiu. Din informatiile mele,Doar timp, pentru ca decizia CJUE in aceasta privinta tot va veni si numai niste juristi consulti, avocati mediocri sau repetenti isi pot imagina ca CJUE va fi in vreun fel tinuta sau influentata de deciziile lor atunci cand le vor pune in balanta cu rapoartele Comisiei de la Venetia, ale GRECO sau MCV. Cu atat mai mult cu cat Romania va fi reprezentata de profesonistul de calibru galactic Cantar, ajuns agent al Romaniei la Curtea de Justitie a UE direct de sub pulpana lui Claudiu Manda.Dupa cum pana si CCR si-a lasat o mica portita sa o ia la fuga. Cat timp, per a contrario, ceea ce nu a fost sesizat ramane in discutie.SS are nevoie de timp pentru a-si face datoria. O linseaza pe Laura Codruta Kovesi cu acuzatii dictate de Ghita si fratii Cosma, o scapa pe judecatoarea Gabriela Barsan de o contestatie in anulare pe care procurorii ar fi trebuit sa o exercite avand in vedere ca achitarea a fost pronuntata de un complet nelegal constituit, iar motivarea achitarii contine niste chestiuni foarte, foarte ciudate a caror solutionare in mod evident SS nu o doreste.Si SS mai trebuie sa se asigure ca se vor produce pe deplin efectele loviturii date de fix aceeasi majoritate a CCR, Dorneanu, Enache, Lazaroiu, Teodoroiu, Pivniceru si Varga Attila, prin decizia in privinta protocoalelor. Curtea de Apel Cluj a exclus dintr-un dosar zeci de pagini de interceptari. Asta se va intampla si in restul dosarelor dupa cum a aratat Ziare.com , citand magistrati:Deodamdata doar pe dosarele aflate pe rol, unde se vor intoarce probabil si altele, dupa ce tot in baza deciziei CCR vor aparea cereri de revizuire.Sigur, deciziile le vor lua magistratii. Dar