Fara cenzura si fara fosti membri de partid la CCR. Legea trece tacit de deputati, dar are de infruntat Senatul

Ziare.

com

Propunere legislativa initiata de USR are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, in sensul introducerii prevederii exprese privind obligativitatea publicarii in Monitorul Oficial a opiniei separate sau, dupa caz, a opiniei concurente, impreuna cu decizia, in forma prezentata de judecatorul care a formulat-o.Propunerea legislativa mai introduce o conditie suplimentara pentru accederea in functia de judecator constitutional, respectiv sa nu fi fost membru intr-un partid politic in ultimii 9 ani anterior numirii in functie.Propunerea legislativa a primit Raport de respingere din partea Comisiei juridice a Camerei.Senatul urmeaza sa dezbata si sa voteze propunerea legislativa in calitate de for decizional.Proiectul a fost depus de USR in contextul in care CCR a adoptat in primavara anului trecut mai multe decizii care au fost indelung comentate si criticate, generand suspiciuni ca ar fi fost luate in baza unor interese politice.Cea mai importanta dintre aceste decizii a fost modificarea intempestiva a regulamentului de functionare a CCR, in urma careia opinia separata exprimata de Livia Stanciu a fost eliminata din Monitorul Oficial. Hotararea a fost luata de presedintele CCR, Valer Dorneanu , fost ministru si deputat PSD