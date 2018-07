Fostul sef al CCR spune ce patim daca nu respectam recomandarile Comisiei de la Venetia: Atunci plecam din Europa

Ziare.

Augustin Zegrean a fost intrebat, vineri, la Digi 24, daca prevederile din opinia preliminara a Comisiei de la Venetia trebuie respectate."Daca vrem sa fim in clubul celor democrati si al statlui de drept, obligatoriu trebuie sa tinem seama de aceste precizari. Comisia de la Venetia nu exista pur si simplu ca sa existe, ca sa se joace cineva de-a legea. Ei fac recomandari in cazul tuturor statelor care apeleaza la ei si nu numai in situatia statelor in curs de devenire ca stat de drept. Chiar si state cu vechi traditii in demcratie si statul de drept apeleaza uneori la ei pentru ca sunt acolo si oameni foarte bine pregatiti profesional si oameni care au deocratia in sange", a declarat Augustin Zegrean.Intrebat ce se intampla daca nu respectam aceste prevederi, Zegrean a spus: "".Zegrean spune, insa, ca recomandarea potrivit careia ar trebui modificata Constitutia i se pare "usor exagerata".Comisia de la Venetia a emis, vineri, o opinie preliminara in legatura cu modificarile la cele trei legi ale justitiei din Romania, formuland o serie de recomandari, intre care mentinerea rolului presedintelui Romaniei si al CSM in numirea/revocarea procurorilor de rang inalt, renuntarea la schema de pensionare anticipata a procurorilor, eliminarea sau redefinirea prevederilor care le permit procurorilor sefi sa invalideze, ca neintemeiate, solutiile procurorilor.Expertii Comisiei de la Venetia considera ca noile prevederi ar putea conduce la o presiune excesiva asupra judecatorilor si procurorilor, subminand independenta sistemului judiciar si a membrilor sai.