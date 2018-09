Judecatorii CCR au decis: Comisia de ancheta a SPP este constitutionala

Ziare.

com

Sesizarea a fost depusa in 10 iulie.Liberalii spun ca, potrivit legii SPP, activitatea serviciului este organizata si coordonata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si este controlata de Parlament, prin Comisiile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si nu exista nicio ratiune pentru care Parlamentul ar constitui o alta comisie speciala.Liberalii mai aratau in sesizarea catre CCR ca infiintarea unei astfel de comisii duce la o slabire a rolului pe care il au comisiile permanente ale Parlamentului in sensul ca, neavandu-se incredere in activitatea lor, Parlamentul isi creeaza doua randuri de comisii care sa desfasoare aceeasi activitate - o comisie permanenta si o comisie speciala de ancheta.Iata aici mai multe detalii: PNL a sesizat CCR in legatura cu infiintarea Comisiei de ancheta a SPP