Laura Stefan: Calitatea de magistrat a procurorului este acum o pura fictiune juridica

"Calitatea de magistrat a procurorului este acum o pura fictiune juridica", scrie Laura Stefan, la cald dupa ce Curtea a facut publica motivarea.Mai mult, motivarea redefineste si institutia presedintiei, golind-o de puterea decizionala.Laura Stefan remarca si o incosecventa de ordin tehnic: "Opinia concurenta semnata de doi judecatori este in fapt o opinie separata in sensul ca se constata existenta unui conflict, dar partile par a fi ministrul si sectia de procurori a CSM + lipseste orice referire la punctul 2 din decizia majoritara".Decizia CCR este una in masura sa regandeasca forma de guvernamant, pentru ca lasa o optiune extrem de precara viitorilor presedinti: sa fie marionete controlate de papusari puternici.. Altfel sa nu ne miram daca la functia de presedinte vor candida doar marionete controlate din umbra de papusari puternici.Si o intrebare retorica - subordonarea constitutionala a procurorilor fata de ministrul justitiei, daca era atat de clara, cum a permis decizii succesive ale CCR prin care au fost validate legile justitiei?", conchide Laura Stefan. Curtea Constitutionala argumenteaza , in motivarea publicata joi, ca presedintele Klaus Iohannis este responsabil de declansarea conflictului constitutional cu ministrul Justitiei, ale carui atributii le-a cenzurat, refuzand revocarea lui Kovesi de la sefia DNA. Daca avea obiectii de legalitate, Iohannis putea cere reexaminarea cazului, arata CCR in motivare.