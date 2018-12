Legea de combatere a spalarii banilor a picat la CCR, din cauza sintagmei care favorizeaza minoritatile

Ziare.

com

CCR a constatat ca o sintagma din lege referitoare la organizatiile apartinand minoritatilor nationale este neconstitutionala, iar restul dispozitiilor din actul normativ - constitutionale, raportat la criticile formulate.CCR a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de deputati ai PNL si USR si a constatat ca este neconstitutionala sintagma "cu exceptia organizatiilor apartinand minoritatilor nationale, membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale" din cuprinsul articolului 4, alineat 2, litera c si articolului 5, alineat 1, litera i din Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.Totodata, Curtea a constatat cain raport cu criticile formulate, au adaugat sursele citate."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala a decis:Cu unanimitate de voturi:1. A admis obiectia de neconstitutionalitate formulata si a constatat ca sintagma 'cu exceptia organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale' din cuprinsul art. 4 alin. (2) lit.c) si art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative este neconstitutionala.Cu majoritate de voturi:2. A respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata si a constatat ca celelalte dispozitii din Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative sunt constitutionale in raport cu criticile formulate", se arata intr-un comunicat al Curtii Constitutionale.Legea privind combaterea spalarii banilor a fost adoptata in 24 octombrie de Camera Deputatilor, dupa ce initial fusese respinsa. Liviu Dragnea a explicat reluarea votului, sustinand ca voturile unor deputati nu fusesera contabilizate.Initial, legea a fost respinsa, inregistrandu-se 163 de voturi "pentru", 115 "impotriva" si 4 abtineri.Ulterior, votul a fost reluat , legea fiind adoptata cu 170 de voturi "pentru", 70 "impotriva" si o abtinere.Intrebat in legatura cu aceasta situatie, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus: "E o porcarie!". El a precizat ulterior ca se refera la vot in sine, nu la lege sau la directiva europeana care trebuia aplicata prin adoptarea ei.Legea contine mai multe amendamente contestate, chiar discriminatorii. Unul dintre ele prevede ca oganizatiile minoritatilor nu raporteaza catre stat lista beneficiarilor finali, in timp ce toate celelalte ONG-uri o vor face. Aceasta exceptare a fost decisa pentru a obtine si voturile UDMR, care anuntase ca nu va gira legea