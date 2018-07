Legile Justitiei: CCR a respins sesizarea PNL si USR pe organizarea CSM. A mai ramas doar contestatia lui Iohannis

Ziare.

com

Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, pe 6 iulie, din nou Curtea Constitutionala cu privire la modificarile aduse Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.In sesizarea presedintelui se contesta faptul ca, desi legea a fost trimisa spre reexaminare, Senatul, in calitate de Camera decizionala, a adoptat legea dedusa controlului de constitutionalitate in forma transmisa initial la promulgare, respingand implicit cererea de reexaminare.Seful statului reclama faptul ca odata trimisa legea spre reexaminare, aceasta trebuie sa intre din nou in procedura parlamentara si dezbaterea sa fie reluata in limitele cererii de reexaminare.Presedintele contesta faptul ca din raportul comisiei sesizate in fond (atat la Camera Deputatilor, cat si la Senat) aceasta motivare a respingerii cererii de reexaminare lipseste. De asemenea, din dezbaterile din Plenul Camerei Deputatilor nu rezulta ca aceasta a dezbatut motivele de reexaminare cuprinse in cererea presedintelui.