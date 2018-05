Revocarea lui Kovesi la CCR: Argumentele lui Toader si cum le-a desfiintat trimisul lui Iohannis. Decizia se amana pentru 30 mai

LIVE

Pozitia Guvernului Romaniei a fost sustinuta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a spus la CCR ca presedintele Iohannis nu are "drept de veto" in privinta revocarii sefei DNA si l-a acuzat pe seful statului ca a blocat procedura de revocare.In replica, Simina Tanasescu, consilier prezidential, a prezentat argumentele presedintelui Iohannis, sustinand ca nu exista un conflict constitutional si nu e vorba despre o procedura blocata, ci doar despre un raport juridic finalizat printr-un act administrativ, care poate fi atacat doar in instantele de contencios.Ministrul Justitiei a cerut Curtii sa stabileasca si "calea de urmat" pe viitor, in timp ce consilierul prezidential a cerut respingerea sesizarii ca inadmisibila.Cei doi profesori de drept constitutional au prezentat mai multe argumente, citand inclusiv din decizii anterioare ale CCR.Dupa prezentarea celor doua pozitii adverse, presedintele Valer Dorneanu a anuntat incheierea sedintei, CCR ramanand in pronuntare. Ulterior, surse din CCR au declarat pentruca decizia s-a amanat pana pe 30 mai.Conform relatarilor din presa, in cazul acestei sesizari referent (autor) este chiar Valer Dorneanu, iar magistrat asistent este Karoly Benke, care l-a avut conducator de doctorat pe Tudorel Toader.- Presedintele CCR, Valer Dorneanu, anunta: "Declaram inchisa sedinta de astazi, ramanem in pronuntare".- Simina Tanasescu spune ca sesizarea se refera la competentele institutiilor. "Curtea e chemata sa 'pipaie' continutul, dar. Sunteti chemati sa decideti daca s-au incalcat atributii. Constitutia nu are atributii exprese privind revocarea. Analiza facuta pe fond poate fi realizata, dar in cadrul procesual adecvat, iar acela ar fi cel al contestarii legalitatii actului administrativ admis, procedura care e de competenta instantelor de contencios administrativ", subliniaza aceasta.Consilierul prezidential mai spune, printre altele, ca nu exista termenul de "propunere conforma", ci doar initiative si propuneri, decizia fiind in alta parte.- Tudorel Toader revine la microfon pentru a da replica. "Doamna Tanasescu sa ne spuna de unde rezulta competenta presedintelui Romaniei de a spune 'Asa vreau eu, decid sa nu dau curs procedurii', daca ii este permis presedintelui sa tolereze faptele din raportul prezentat si sa nu dea un raspuns pe motive de oportunitate"."Nu putem sa ii spunem unui roman, curg achitarile, abuzurile, dar asta e", adauga Tudorel Toader.- "Avizul CSM e adresat si presedintelui, si ministrului. Pe baza avizului, ministrul ar putea reveni si sa faca o altfel de propunere.si pe fond", conchide Simina Tanasescu.- "Presedintele nu a realizat actiuni care sa nu-i fi revenit. Presedintele nu are obligatia de a prelua o propunere ca atare, ci are obligatia sa evalueze la sesizare, in baza avizului, pe baza criteriilor din lege. E exact ce a facut presedintele", subliniaza consilierul prezidential."Nu exista notiunea de veto intr-o astfel de procedura", mai afirma inca o data Simina Tanasescu.- Consilierul prezidential citeaza intr-o decizie din 2005 a Curtii. "Cu mult curaj, CCR a aratat ca implicarea excesiva a deciziei ministrului in ceea ce priveste procurorii e un factor de politizare", reaminteste Simina Tanasescu.- Consilierul prezidential: "Atributiile celor trei autoritati au fost exercitate potrivit legii: a existat o propunere din partea ministrului, un aviz din partea CSM si o decizie din partea presedintelui"."Nu este aplicabila asemanarea fortata cu revocarea ministrilor", subliniaza Simina Tanasescu, care mai spune ca "".- Consilierul prezidentialsi intra in argumentarea pe fond, citand din mai multe decizii ale Curtii care reglementeaza exact atributiile celor trei autoritati implicate in procedura: Ministerul Justitiei, CSM si presedintele Romaniei.- Simina Tanasescu spune ca solicitarea ministrului nu poate fi solutionata decat in contencios administrativ si nu intra in atributiile CCR."Nu e niciun blocaj. Finalizarea unei proceduri legale printr-un act administrativ de catre presedinte a incheiat o situatie., nu se blocheaza nimic. Este exercitarea unei atributii legale pe care presedintele o are. Nici nu se precizeaza in ce consta blocajul, care nu exista, repet", a mai spus Simina Tanasescu.- "Ministrul a facut o propunere, nu a dat o decizie. CSM a avizat. Fiecare dintre cele trei autoritati s-a manifestat potrivit competentelor constitutionale. Presedintele a raspuns printr-un", subliniaza Simina Tanasescu, adaugand ca actul emis de presedinte nu poate fi atacat decat in contencios, competenta apartinand deci altei autoritati, nu CCR.si nu s-a abtinut de la ceea ce trebuia sa faca", mai spune consilierul prezidential.Simina Tanasescu prezinta o opinie separata semnata chiar de Tudorel Toader cand era membru al CCR, care contrazice ce sustine ministrul astazi.- Constitutia a stabilit atributiile puterii executive, avem un executiv bicefal, dar legea fundamentala nu merge pana la nivel de detaliu, de ministru, mai spune Tanasescu, negand ca exista un conflict real de natura constitutionala."Ministrul e parte componenta a Guvernului, dar autoritatea de rang constitutional ramane Guvernul, nu Ministerul Justitiei si nu ministrul.", subliniaza Simina Tanasescu.prezinta pozitia presedintelui Romaniei, enumerand cateva decizii anterioare ale CCR, printre care 108/2014, care arata ca neindeplinirea unei obligatii legale nu genereaza neaparat un aspect de natura constitutionala, ci una de legalitate."In prezenta speta, ministrul Justitiei nu poate fi subiect al unui conflict de natura constitutionala,. Sesizarea nu vizeaza un conflict, ci exercitarea unor competente legale, pe care autoritatile si le-au exercitat", mai spune consilierul prezidential.cere Curtii "sa solutioneze in sensul obligarii presedintelui de a da curs cererii de revocare din functie a procurorului sef DNA"."Cum refuzul presedintelui exprimat deja este unul exclusiv politic, iar nu de legalitate, a da curs inseamna emiterea decretului de revocare. Consideram ca acceptarea posibilitatii ca presedintele sa refuze ar avea semnificatia recunoasterii unei subordonari politice a conducerii de cel mai inalt rang la nivelul parchetelor.", conchide Tudorel Toader.- "Presedintele si-a asumat rolul de decident politic. Refuzul incalca rolul constitutional al MJ si principiul independentei procurorilor. Refuzul este contrar principiului cooperarii loiale intre autoritatile publice, care tine de esenta statului de drept.", mai spune Tudorel Toader.- "Daca s-ar recunoaste in aceasta procedura competentele presedintelui de a bloca initiativa, ar lasa fara continut compententele celorlalte autoritati si ar avea semnificatia substituirii de catre presedinte in competentele celorlalti,", sustine Tudorel Toader."In cazul de fata nu se pune problema nelegalitatii procedurii", mai remarca ministrul, criticandu-l pe presedinte ca a ales "sa blocheze procedura de revocare", desi legea nu i-ar permite.- Tudorel Toader enumera o serie de prevederi constitutionale si din Legile Justitiei pe care Guvernul si-a fundamentat sesizarea, argumentand ca "presedintele nu are drept de veto".- Ministrul intra pe fondul cauzei, subliniind ca presedintele are obligatii de "cooperare loiala" in partajarea de competente privind pocurorii.- Ministrul Justitiei are "un rol major" constitutional in privinta procurorilor, mai spune Tudorel Toader, mentionand decizii anterioare ale CCR pe acest subiect., pentru evitarea unor alte blocaje pe viitor, existand riscul ca "din motive politice, discretionare" presedintele ar putea sa blocheze procedura de revocare la jumatatea parcursului.- "Am adus argumente de natura juridica si manageriala, presedintele a adus argumente privind lipsa de", a spus ministrul Justitiei.Tudorel Toader citeste articole din Constitutie si legea 303, care i-ar permite sa ia decizii precum revocarea procurorului sef. "Presedintele Romaniei nu are nicio autoritate asupra procurorilor conferita de Constitutie, nu are instrumente de evaluare", a mai spus Toader.- La aceasta ora este programata sedinta. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine punctul de vedere al Guvernului, iar presedintele Iohannis va fi reprezentat de consilierul prezidential Simina Tanasescu.CCR a primit sesizarea din partea Executivului pe acest subiect pe 23 aprilie, dupa ce seful statului a refuzat sa dea curs cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi , anuntand ca motivele invocate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu au fost de natura sa il convinga.Imediat, ministrul Justitiei a anuntat ca va fi sesizata Curtea Constitutionala , iar sesizarea a fost depusa la nivel de Executiv.Citeste mai multe despre Sesizarea depusa la CCR de Guvernul Romaniei dupa ce presedintele Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA.