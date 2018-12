Motivare CCR de neconstitutionalitate pe Codul penal: Minorii ajungeau sa fie pedepsiti mai dur decat adultii

Ziare.

"Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca prevederile art.129 alin. (2) lit.b) din Codul penal reglementeaza regimul sanctionator al pluralitatii de infractiuni, in situatia distincta a savarsirii de catre aceeasi persoana a doua infractiuni, dintre care una in timpul minoritatii si una dupa majorat, caz in care pentru infractiunea comisa in timpul minoritatii se ia o masura educativa, iar pentru infractiunea savarsita dupa majorat se stabileste o pedeapsa.Pentru ipoteza juridica anterior mentionata, textul criticat prevede ca, daca masura educativa stabilita pentru infractiunea comisa in timpul minoritatii este privativa de libertate, iar pedeapsa pentru infractiunea savarsita dupa majorat este inchisoarea, se aplica pedeapsa inchisorii, care se majoreaza cu o durata egala cu cel putin o patrime din durata masurii educative ori din restul ramas neexecutat din aceasta la data savarsirii infractiunii comise dupa majorat", prevede textul motivarii Curtii Constitutionale publicat pe site-ul institutiei.In exceptia de neconstitutionalitate autorul sustine ca aceste prevederi creeaza un regim juridic sanctionator mai sever decat cel aplicabil in cazul comiterii a doua infractini dupa implinirea majoratului."In aceste conditii, autorul exceptiei de neconstitutionalitate arata ca dispozitiile art.129 alin. (2) lit.b) din Codul penal creeaza un regim juridic sanctionator mai sever decat cel aplicabil concursului de infractiuni, respectiv situatiei in care sunt savarsite doua infractiuni dupa implinirea majoratului, pentru care s-au stabilit numai pedepse cu inchisoare, ipoteza in care, conform art.39 alin. (1) lit.b) din Codul penal, se aplica pedeapsa cea mai grea, la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.Pentru acest motiv, se sustine ca textul criticat discrimineaza persoanele care comit pluralitati de infractiuni din categoria celor reglementate la art.129 alin. (2) lit.b) din Codul penal in raport cu cele care savarsesc concursuri de infractiuni dintre cele prevazute la art.39 alin. (1) lit.b) din Codul penal. Decizia CCR nr.601 din 27 septembrie 2018 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.129 alin. (2) lit.b) din Codul penal", potrivit sursei citate.Astfel, CCR a motivat, in admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ca "raspunderea penala a persoanei fizice este reglementata in corelatie cu dezvoltarea sa psihologica, din acest punct de vedere prezentand relevanta notiunea de discernamant, prin care se intelege atat capacitatea mentala (psihica si intelectuala) a persoanei de a intelege semnificatia sociala a faptelor pe care le comite (urmarile acestora), cat si capacitatea de a-si manifesta vointa neconstransa de a le savarsi"."Or, toate aceste aspecte arata ca persoanele care savarsesc fapte prevazute de legea penala inainte de a fi implinit varsta de 18 ani beneficiaza de un regim sanctionator mai bland, in comparatie cu cele care savarsesc fapte similare dupa implinirea majoratului, acesta fiind reglementat, conform politicii penale a statului, drept consecinta a particularitatilor psihologice specifice varstei minoritatii", explica judecatorii Curtii, in motivare.CCR a punctat ca toate aceste aspecte arata ca persoanele care savarsesc fapte prevazute de legea penala inainte de a fi implinit varsta de 18 ani beneficiaza de un regim sanctionator mai bland, in comparatie cu cele care savarsesc fapte similare dupa implinirea majoratului, acesta fiind reglementat, conform politicii penale a statului, drept consecinta a particularitatilor psihologice specifice varstei minoritatii.Prin urmare, "persoanele la care fac trimitere prevederile art.129 alin. (2) lit.b) din Codul penal prezinta o capacitate mai scazuta de a intelege pericolul social al faptelor savarsite, decat cele prevazute la art.39 alin. (1) lit.b) din acelasi cod, intrucat cele dintai au savarsit o pluralitate de infractiuni, dintre care una a fost comisa in stare de minoritate, in timp ce in sarcina inculpatilor la care fac referire prevederile art. 39 alin. (1) lit.b) din Codul penal a fost retinuta savarsirea a doua infractiuni, ambele dupa implinirea varstei majoratului, cand capacitatea psihologica a persoanei de a intelege semnificatia si pericolul faptelor sale si consecintele acestora este una superioara, specifica maturitatii".In acest sens, judecatorii CCR au conchis ca "daca in cazul regimului sanctionator al concursului de infractiuni, legiuitorul a prevazut un spor limitat, egal cu o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, in cazul pluralitatii de infractiuni, prevazuta la art.129 alin. (2) lit.b) din Codul penal, este reglementata doar limita minima a sporului aplicabil, cuantumul acestuia fiind lasat la aprecierea instantei de judecata si fiind limitata, teoretic, potrivit modului de formulare a textului, doar de limita generala maxima a pedepsei inchisorii, aplicabila pedepsei rezultante".