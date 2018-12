Motivare CCR: Legea spalarii banilor instituie exceptii fara justificare in favoarea ONG-urilor minoritatilor

Troc politic?

Riscam condamanarea la CJUE

Aceasta este o parte din motivarea Curtii Constitutionale in cazul legii privind combaterea spalarii banilor.Sintagma "cu exceptia organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale", din Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor este neconstitutionala, arata CCR, in decizia luata pe 5 decembrie."Curtea, constatand ca organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale, nu pot fi excluse din sfera de aplicare a notiunii desi nici din randul entitatilor raportoare, astfel cum acestea sunt reglementate de dispozitiile legii supuse controlului de constitutionalitate, retine ca aplicarea actului normativ criticat si acestor organizatii nu afecteaza statutul lor stabilit in articolului 62 alineatul (2) din Constitutie si in legea electorala", mentioneaza judecatorii constitutionali.Mass-media a speculat ca aceasta prevedere privind minoritatile ar fi fost facuta in urma unui troc intre PSD+ALDE si UDMR. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat insa acest lucru, intr-o declaratie facuta pe 24 octombrie."Pentru ca oricum aceste structuri sunt controlate de alte institutii si dl Pambuccian (Varujan Pambuccian - deputat minoritati) a avut dreptate si trebuie, la un moment, sa adoptam si legea minoritatilor nationale, pentru ca ei nu au statut foarte clar definit, ceea ce nu e in regula.Nu poti sa spui ca ii consideri ca fundatie si ei, de fapt, participa la alegeri, deci asta a fost motivul pentru care au fost exceptate si aici nu e vorba de niciun troc politic. Am inteles de la un domn care vorbea la microfon despre un troc politic care a fost refuzat. Nu, niciun troc politic cu UDMR-ul, culmea e ca au votat impotriva", a spus Dragnea.Aceasta lege trebuia sa implementeze directiva europeana pentru combaterea spalarii banilor. In Parlament, coalitia PSD+ALDE a facut mai multe modificari. Pentru neimplementarea acestei directive, Romania risca sa fie condamnata de magistratii europeni si sa plateasca sanctiuni de milioane de euro chiar in perioada in care detine Presedintia Consiliului UE, adica in prima jumatate a anului 2019.