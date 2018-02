Motivare CCR: Nu se justifica favorizarea functionarilor publici trimisi in judecata

Ziare.

"De vreme ce pentru ministri, judecatori, procurori, magistrati asistenti, judecatori ai Curtii Constitutionale, Avocatul Poporului, membri ai Curtii de Conturi si auditori publici externi, practicieni in insolventa, membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei, personalul vamal, salariati cu contracte de munca individuale sau avocati, legea prevede suspendarea contractului, raportului de munca sau raportului de serviciu, dupa caz, in ipoteza trimiterii in judecata sub acuzatia savarsirii unei fapte penale, suspendare care opereaza de drept sau facultativ, dupa caz,, care in egala masura sunt tinuti de respectarea unei conduite in deplina legalitate si integritate", se arata in motivarea publicata vineri pe site-ul CCR.In opinia judecatorilor constitutionali, standardele privind integritatea si deontologia profesionala se mentin atat in situatia in care functionarul public este condamnat definitiv de o instanta de judecata, fiind inlaturata prezumtia de nevinovatie, cat si in situatia in care functionarul public este trimis in judecata pentru infractiuni de o gravitate deosebita, caz in care nu este inlaturata prezumtia de nevinovatie."Atunci cand intervine condamnarea penala, deci o certitudine a comiterii infractiunii, este inlaturata prezumtia de nevinovatie si raportul de serviciu inceteaza de drept. Atunci cand intervine trimiterea in judecata sau arestul preventiv, deci exista o suspiciune rezonabila cu privire la comiterea unor infractiuni, nu este inlaturata prezumtia de nevinovatie, dar nu se poate retine ca autoritatea si integritatea functiei publice nu sunt afectate, motiv pentru care legiuitorul a instituit regula suspendarii raportului de serviciu pentru functionarul in cauza", se mentioneaza in motivare.CCR a constatat ca modificarea Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, in sensul abrogarii suspendarii de drept a raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, fara inlocuirea acestei masuri cu o alta forma de protectie a functiei publice sub aspectul integritatii, stabileste un tratament juridic diferit aplicabil unor persoane aflate in aceeasi situatie juridica - detin calitatea de functionari publici si sunt supuse unei proceduri judiciare penale in care a fost dispusa masura trimiterii in judecata.cu atat mai mult cu cat reglementarea in vigoare, ci doar a celor care se(infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciu, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice), deci acele infractiuni apreciate de legiuitor ca avand o gravitate sporita (...).Tratamentul juridic instituit de noua reglementare este cu atat(...), angajatorul are la dispozitie posibilitatea de a dispune suspendarea raportului de munca in cazul in care trimiterea in judecata penala ar aduce atingere/prejudicii desfasurarii normale a activitatii sale, in vreme ce pentru functionarul public, care exercita, in conditiile legii, prerogative de putere publica,", se mai arata in motivarea CCR. Plenul CCR a admis pe 23 ianuarie, cu unanimitate de voturi, obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis si a constatat ca dispozitiile art. I pct. 14, 18 si 22 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sunt neconstitutionale.