Motivarea CCR dupa ce a decis ca suspendarea deputatilor "indisciplinati" e neconstitutionala

Pe 13 septembrie, Uniunea Salvati Romania anunta ca a depus o contestatie la CCR cu privire la noul regulament al Camerei , care prevede sanctionarea deputatilor indisciplinati inclusiv prin suspendarea temporara a participarii acestora la o parte sau la toate activitatile forului legislativ pentru o perioada cuprinsa intre doua si treizeci de zile lucratoare." (...) Curtea apreciaza ca argumentele pe care s-a intemeiat solutia de admitere pronuntata in prealabil de Curte sunt pe deplin aplicabile si cu privire la dispozitiile criticate in prezenta cauza.Astfel, de vreme ce indatoririle parlamentarului se exercita in mod continuu, din momentul la care acesta intra in exercitiul mandatului, pana la data incetarii calitatii de deputat sau de senator, legiuitorul, prin reglementarile pe care le adopta, fie ca sunt legi, fie regulamente, nu poate impiedica indeplinirea acestora.Or, asa cum a statuat Curtea in decizia precizata, participarea la sedintele Camerei din care face parte deputatul constituie o indatorire de esenta mandatului parlamentar, astfel cum rezulta din intregul ansamblu al dispozitiilor constitutionale care reglementeaza Parlamentul, astfel ca orice norma regulamentara care afecteaza modul in care acesta isi indeplineste indatoririle legale si constitutionale constituie o incalcare a statutului sau constitutional", se mentioneaza in motivarea CCR.Curtea adauga ca prevederea in cadrul normei criticate a tezei potrivit careia sanctiunea disciplinara "nu aduce atingere dreptului de vot in sedinta de plen" nu este de natura a inlatura efectul neconstitutional al suspendarii temporare."Indatoririle deputatului inerente mandatului constitutional nu se reduc la exercitarea dreptului de vot in sedintele plenului Camerei, iar de vreme ce sanctiunea vizeaza suspendarea participarii deputatului la o parte sau la toate activitatile Parlamentului pentru o perioada cuprinsa intre doua si treizeci de zile lucratoare, este evident ca acesta ar fi impiedicat sa-si exercite mandatul, in plenitudinea drepturilor si indatoririlor sale", precizeaza judecatorii constitutionali.Pe 24 octombrie, Curtea Constitutionala a admis partial sesizarile PNL si USR privind dispozitiile articolului 243 alineatul (1) litera g) din Regulamentul Camerei Deputatilor, constatand ca acestea sunt neconstitutionale.Curtea a retinut cu privire la aceste dispozitii introduse prin Hotararea Camerei Deputatilor nr. 47/2018 ca impiedicarea deputatului de a participa la sedinte, pe o perioada cuprinsa intre doua si treizeci de zile lucratoare, constituie o masura de natura sa il impiedice sa isi realizeze mandatul dat de alegatori.Pe de alta parte, CCR a respins, ca neintemeiata, sesizarea privind dispozitiile art. 153 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputatilor.