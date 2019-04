O motivare CCR sustine ca rapoartele MCV si recomandarile Comisiei Europene nu sunt obligatorii pentru statul roman

Rapoartele MCV sugereaza directii de actiune, nu sunt obligatorii

rapoartele Comisiei Europene cuprind dispozitii cu caracter de recomandare

prin intermediul unei recomandari, institutiile isi fac cunoscuta opinia si sugereaza directii de actiune, fara a le impune insa vreo obligatie legala destinatarilor recomandarii

Solicitarea de sesizare a CJUE, respinsa

Ziare.

com

Potrivit judecatorilor, Decizia 2006/928/CE "nici nu dezvolta o norma constitutionala, fiind circumscrisa celor existente, si nici nu complineste o lacuna a Legii fundamentale nationale."Motivarea apare in decizia CCR din 18 martie 2019, cand Curtea a hotarat cu majoritate de voturi ca ordonanta de urgenta privind operationalizarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu incalca legea fundamentala, respingand astfel criticile PNL si USR la acest act normativ.la aceasta decizie si au sustinut ca mai multe prevederi din OUG sunt neconstitutionale.CCR arata ca, avand in vedere lipsa de relevanta constitutionala a Deciziei 2006/928/CE, act european cu caracter obligatoriu pentru statul roman, cu atat mai putin poate fi retinuta relevanta constitutionala a rapoartelor emise in cadrul MCV.Judecatorii fac trimitere la un articol din Constitutie - 148 alin. (2), potrivit caruia doar "".Astfel, mai arata CCR, desi sunt acte adoptate in temeiul unei decizii,, in urma evaluarii realizate, dupa prezentarea concluziilor, mentionandu-se ca ""."Or,", conchide CCR."In concluzie, chiar daca aceste acte (Decizia 2006/928/CE si rapoartele MCV) ar respecta conditiile de claritate, precizie si neechivoc, intelesul acestora fiind stabilit de CJUE, respectivele acte nu constituie norme care se circumscriu nivelului de relevanta constitutionala necesar efectuarii controlului de constitutionalitate prin raportare la ele.Nefiind intrunita conditionalitatea cumulativa stabilita in jurisprudenta constanta a instantei constitutionale, Curtea retine ca acestea nu pot fundamenta o posibila incalcare de catre legea nationala a Constitutiei, ca unica norma directa de referinta in cadrul controlului de constitutionalitate", explica CCR.Discutiile despre Decizia 2006/928/CE a Comisiei Europene si recomandarile MCV au venit dupa ce parlamentarii PNL su USR au facut o cerere de inaintare a unor intrebari preliminare catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), precum si o cerere de suspendare a solutionarii cauzei care face obiectul controlului de constitutionalitate."Curtea nu poate trece cu vederea ca majoritatea aspectelor pe care se intemeiaza criticile autorilor cererii de inaintare a intrebarilor preliminare catre CJUE privesc oportunitatea legiferarii. Or, astfel de aspecte nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate efectuat de Curte", explica CCR.Curtea a respins cererea de inaintare a unor intrebari preliminare catre CJUE, ca inadmisibila, si, implicit, cererea de suspendare a solutionarii cauzei care face obiectul controlului de constitutionalitate.