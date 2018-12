O zi cruciala la CCR: Va da decizii pe protocoale si remanierea Guvernului

Conflictul sesizat de Iordache pe protocoale

Sa le luam pe rand:Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta, miercuri, o decizie asupra sesizarii presedintelui Camerei Deputatilor referitoare la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public, pe de o parte, si Parlament, Inalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecatoresti, pe de alta parte, pe tema protocoalelor de colaborare cu SRI din perioada 2009 si 2016.Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a sustinut ca Ministerul Public, prin protocoalele incheiate cu SRI, a readus Justitia de dupa 2009 la cea care se infaptuia in perioada comunista.La randul sau, Iuliana Nedelcu, reprezentantul Ministerului Public, a precizat ca activitatea SRI este verificata de Parlament, iar daca Legislativul si-ar fi indeplinit in mod corespunzator atributia constitutionala ar fi identificat din vreme situatia sesizata la CCR privind protocoalele cu SRI.Sesizarea catre CCR, inaintata la 8 octombrie, a fost semnata de vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache, dupa ce Liviu Dragnea si-a delegat atributiile acestuia in ziua respectiva. CCR va discuta, tot miercuri , si sesizarile presedintelui Klaus Iohannis, ale PNL-USR si ale ICCJ cu privire la neconstitutionalitatea unor aspecte cuprinse in Legea privind declasificarea unor documente, respectiv declasificarea hotararii CSAT care a stat la baza protocoalelor cu SRI.Pe 7 decembrie, presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea in legatura cu aceasta lege initiata de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu De asemenea, pe 20 noiembrie, CCR a fost sesizata, cu doua obiectii de neconstitutionalitate, de catre PNL-USR si de catre ICCJ, asupra aceleiasi legi. Curtea Constitutionala va discuta, miercuri, si pe marginea sesizarii unui conflict juridic intre Guvern si presedintele Klaus Iohannis de catre premierul Viorica Dancila.Punctul de vedere al Executivului va fi sustinut de catre secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, care a confirmat ca va participa la sedinta.Analiza prelungita a presedintelui cu privire la nominalizarea ministrilor la Dezvoltare si Transporturi nu are temei legal si este o opunere fatisa, se arata in sesizarea premierului Viorica Dancila la CCR, cu privire la conflictul Guvern-Presedintie . Amanarea este numita "un refuz arbitar".Deputatii USR au depus o sesizare la CCR prin care au contestat decizia Parlamentului de a numi patru din cei noua membri care fac parte din conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).In textul sesizarii, parlamentarii USR sustin ca Leonardo Badea, numit pentru un al doilea mandat la sefia ASF, alaturi de Joszef Birtalan, Gabriela Aura Socol si Sorin Bota, cel din urma demisionand intre timp, nu indeplinesc conditiile de eligibilitate.Pe 14 noiembrie, plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senat a votat aceste numiri.Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, si obiectia de neconstitutionalitate depusa de 60 de parlamentari PNL in legatura cu legea privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal."Obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, obiectie formulata de un numar de 60 de deputati apartinand Grupului parlamentar al Partidului National Liberal", prevede ordinea de zi a sedintei.Pe 22 noiembrie, PNL a depus la CCR sesizarea. Liberalii sustin ca au fost nesocotite dispozitiile constitutionale privind deciziile obligatorii ale Curtii.