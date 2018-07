Orban solicita CCR sa astepte opiniile Comisiei de la Venetia pe Legile Justitiei si Codurile Penale

Ziare.

In document se reaminteste ca in data de 26 aprilie 2018 Comisia de Monitorizare a APCE a decis sa sesizeze Comisia de la Venetia pentru a analiza modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii."In acest sens, la nivelul Comisiei de la Venetia a fost constituit dosarul de analiza cu numarul 924/2018. Totodata, Comisia de Monitorizare a APCE a admis, in 28 iunie 2018, o solicitare similara facuta de parlamentarii PNL pentru sesizarea Comisiei de la Venetia in privinta modificarilor aduse Codului Penal si a Codului de Procedura Penala. In acest sens, la nivelul Comisiei de la Venetia a fost constituit dosarul de analiza cu numarul 930/2018", se reaminteste intr-un comunicat al PNL remisIn solicitarea adresata Curtii Constitutionale, Ludovic Orban reaminteste ca a mai existat o situatie similara, cand CCR a suspendat judecarea unei exceptii de neconstitutionalitate"Apreciem practica constanta a Curtii Constitutionale de a-si consolida jurisprudenta in materie constitutionala, tinand cont de-a lungul timpului de opiniile si analizele Comisiei de la Venetia", se mai arata in comunicatul citat.In textul solicitarii, se reaminteste ca Romania este membru al UE, al NATO si al Consiliului Europei, "fapt care implica angajamente asumate de a respecta standarde si valori democratice privitoare la statul de drept, independenta justitiei si garantii in protejarea drepturilor si libertatilor persoanei, precum si a intereselor generale ale societatii".De asemenea, este adusa in atentie solicitarea secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, adresata joi, 5 iulie 2018, "tuturor partilor implicate" de a astepta opinia Comisiei de la Venetia inainte de a lua vreo alta decizie in privinta legislatiei.In aceste conditii, se cere suspendarea solutionarii celor 5 legi.In cazul Legilor Justitiei si a Codului de Procedura Penala, termenele de solutionare au fost fixate de CCR pe, iar pentru cele doua sesizari depuse in legatura cu Codul Penal a fost fixata data deIntr-o postare pe Facebook, Ludovic Orban a precizat urmatoarele:"In plus, am cerut CCR, IN PREMIERA, sa transmita cinci intrebari preliminare Curtii de Justitie a Uniunii Europene care sa se exprime daca modifcarile la Codul Penal aduc atingere valorii fundamentale care se regaseste in Tratatul Uniunii Europene la articolul 2: STATUL DE DREPT.De asemenea am solicitat CCR sa suspende intrarea in vigoare a Codului Penal pana la pronuntarea Curtii Europene de Justitie asupra intrebarilor preliminare.".C.B.