Pas decisiv catre amnistia mascata

Decizia 26/2019 este un delir juridic perfect, in care sunt amestecate notiuni si competente intr-un ghiveci unic. Ca sa intelegeti dimensiunea, va dau doar un citat emblematic de la paragraful 148:Daca ar exista un top al aberatiilor, cred ca aceasta ar fi foarte greu de detronat: acte unilaterale care se incheie bilateral. Actele unilaterale prin defintia lor nu implica decat o singura parte care isi manifesta vointa: intr-un testament, intr-o demisie, de exemplu. Cand exista doua parti semnatare, automat avem doua vointe, chiar daca sunt concordante. E de Bula!Nu e de mirare ca opiniile separate ale judcatorilor Stanciu, Morar si Minea fac tandari opinia majoritara si ineptiile ei. Daniel Morar numai prosti nu-i face explicit pe majoritari punand degetul pe toate ineptiile juridice, spre exemplu:Este ceea ce fac Livia Stanciu si Stefan Minea, observand de exemplu ca Parlamentul este si victima, pentru ca i-ar fi fost incalcate atributiile, dar si agresor, pentru ca ani de zile nu a reactionat la existenta acestor protocoale despre care se vorbea in rapoartele anuale ale SRI.SauSase judecatori, cu carente abisale de intelegere a notiunilor de baza, impart dreptatea ultima in Romania, ceea ce e cutremurator.Aparent, motivarea poate fi considerata mai putin rea decat s-ar fi asteptat cei care credeau ca CCR va deschide calea unei OUG de desfiintare a hotararilor judecatoresti si a probelor.Ar fi fost calea mai scurta, fara indoiala, catre mantuire. Dar cu prea mare scandal, cand suntem sub lupa tuturor institutiilor internationale. CCR stie deja ca are uriase probleme de credibilitate externa si la Comisia de la Venetia, si la Bruxelles.Si atunci CCR ofera calea de scapare mai lunga, dar fara impedimentele din cazul deciziei privind completurile de 5 judecatori, care, pentru fructificare, are nevoie de inca o OUG de repunere in termen pentru contestatia in anulare, o OUG care, cel putin deocamdata, nu a venit.Ce face CCR? In primul rand,Atat doar ca toate cauzele, chiar si cele in care exista hotarari definitive, vor deveni in curand pendinte, prin invocarea motivului de revizuire prevazut de art. 394 lit a. NCPP: "s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei".In mod normal, nu ai cum sa spui ca protocoalele erau necunoscute, cat timp chiar CCR spune ca despre ele se vorbea in Raportele anuale ale SRI. Dar ca sa treaca peste acest impediment, CCR afirma si reafirma in motivare ca instantele nu stiau de existenta protocoalelor. Si circumstantele necunoscute pot deschide calea revizuirii.Dar e de asteptat ca in instante sa inceapa haosul: supraaglomerare cu cauze si cu rejudecari, practica neunitara pe care Adina Florea de la SS abia asteapta sa o unifice cu anchete penale impotriva judecatorilor care nu se vor supune.Este foarte clar ca, in curand, avand in vedere legiferarea la care s-a dedat CCR, va ploua cu cereri de revizuire, unele probabil deja redactate de cei care stiau ce va contine motivarea.Iar revizuirea este o cale extraordinara fara termen de exercitare. Deci aici nu mai e nevoie de nicio repunere in termen.Dar in motivarea Deciziei 26/2019 a CCR mai e o bomba plasata discret.In paragraful 122,Stiti se inseamna asta? CaDeocamdata pe calea conflictului, insa e doar inceputul, nu ma indoiesc.Deci pe calea conflictului poate fi atacata orice hotarare judecatoreasca definitiva? Asa pare. Inclusiv cele in care probele obtinute cu aplicarea protocoalelor nu vor fi eliminate. Si iata cum CCR devine nu numai legiuitor pozitiv, ci si suprainstanta de judecata de control.Pentru ca dincolo de analfabetism juridic lucrurile sunt simple: