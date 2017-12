PNL a atacat la CCR modificarile Legii privind organizarea si desfasurarea referendumului

Ziare.

com

Senatorii PNL apreciaza ca forul legiuitor nu a pus continutul Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, in deplin acord cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 612 din data de 3 octombrie 2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 922 din 23 noiembrie 2017, mentinand in cuprinsul legii prevederi neconstitutionale, incalcand astfel dispozitiile art. 147 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata, se arata intr-un comunicat de presa."Intrucat Curtea a stabilitprin Decizia nr. 612/2017 ca Parlamentul este indreptatit sa stabileasca printr-o lege distincta data referendumului,", se mai arata in comunicatul liberalilor.In opinia acestora, continutul alineatului (4) al articolului 6 adoptat in urma reexaminarii cuprinde norme contrare celor hotarate prin Decizia nr. 612/2017 evidentiindConform documentului, in urma Deciziei nr. 612/2017 care a declarat neconstitutionala abrogarea art. 15 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 3/2000 pentru faptul ca aceasta abrogare impiedica Parlamentul sa stabileasca printr-o lege distincta data referendumului, Parlamentul nu avea competenta sa reglementeze intr-o forma si cu un nou continut diferite art. 15 alin. 1 lit a) din Legea nr. 3/2000, intrucat acesta a ramas in vigoare ca urmare a declararii neconstitutionalitatii abrogarii.Semnatarii sesizarii de neconstitutionalitate mai apreciaza ca daca legiuitorul constituant ar fi dorit sa stabileasca o data fixa pentru organizarea referendumului in raport de data adoptarii proiectului sau a propunerii de revizuire, nu ar fi stabilit un termen maximal de cel mult 30 de zile, avand optiunea unei determinari calendaristice ca "referendumul sa fie organizat in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau a propunerii de revizuire".