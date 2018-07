PNL, reactie dupa respingerea Legii 303: E revoltator cum CCR sfideaza forurile europene

Ziare.

"Consideram revoltator modul in care o majoritate a judecatorilor Curtii Constitutionale, institutie fundamentala care este parte a statului roman, a inteles sa sfideze Comisia de la Venetia in privinta evaluarii realizate asupra modificarii Legilor Justitiei. Aceasta atitudine vine in contradictie atat cu apelurile inaintate de partidele de Opozitie, de societatea civila, de Presedintele Romaniei, cat si cu apelul Comisiei Europene, al Consiliul Europei, precum si al principalilor parteneri ai Romaniei din UE si NATO. In mod repetat, judecatorii Curtii Constitutionale au fost rugati sa tina cont de evaluarea expertilor Comisiei de la Venetia, for cu autoritate recunoscuta in evaluarea standardelor democratice si de drept", se arata intr-un comunicat de presa al PNL.Liberalii mai reproseaza judecatorilor Curtii Constitutionale ca nu au tinut cont de opinia preliminara a Comisiei de la Venetia si nu au suspendat pronuntarea asupra dosarelor aflate pe rolul CCR, lucru solicitat de PNL, pana la emiterea unei opinii finale a forului european."PNL a adus in atentia Curtii Constitutionale precedente referitoare la sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene, cu referire la modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, fapt care ar fi reclamat suspendarea judecarii cauzelor pana la primirea unui raspuns al CJUE. Acest lucru s-ar fi justificat cu atat mai mult cu cat inclusiv Comisia de la Venetia a semnalat prevederi care duc la incalcarea statului de drept in aceasta privinta", mai sustin reprezentantii partidului de Opozitie.Liberalii mai precizeaza ca, in acest context, PNL va face toate eforturile pentru respectarea angajamentelor asumate de Romania ca stat membru al UE."Avand in vedere situatia de fapt si epuizarea parghiilor pe care le are la dispozitie Partidul National Liberal in calitate de partid parlamentar, precum si reprezentarea de care beneficiaza la nivelul forurilor europene, vom declansa demersurile necesare pentru respectarea angajamentelor asumate de Romania ca membru al Uniunii Europene, in acord cu votul exprimat de romani pentru aderarea la UE si NATO", conchide sursa citata.CCR a respins, in plenul de miercuri, sesizarea PNL si USR pe Legea 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor.Comisia de la Venetia a recomandat, vinerea trecuta, autoritatilor din Romania sa reexamineze, in proiectele de lege din domeniul justitiei, modul de numire si revocare a magistratilor, in sensul asigurarii unor proceduri neutre, prin mentinerea rolului presedintelui tarii si Consiliului Superior al Magistraturii ( CSM ) .