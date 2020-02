Politizarea CCR e efectul, nu izvorul crizei de regim

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

Conteaza, desigur, cum citim aceste observatii.Un spirit partizan va gasi scuze pentru comportamentul si deciziile celor pe care-i simpatizeaza, indiferent de imprejurari.Pesedistul va spune ca propriul partid era liber sa-si sanctioneze colegul neascultator in urma cu trei ani si sa-l impiedice acum sa cada pe adversarul politic care vrea sa forteze alegeri anticipate.De cealalta parte, se va argumenta ca PNL nu putea sa faca jocul pesedistilor nici in 2017 si nici in 2019.In schimb, cine e neutru va remarca doar ca democratia inseamna majoritate, uneori oportunista, iar nu bun simt.Iata de ce politizarea CCR, despre care s-a vorbit mult zilele trecute, este parte a unei probleme mai grave. Despre ce e vorba? In opinia mea, regimul se afla in criza fiindca nu are toate elementele care sa-i permita sa functioneze. Ma rezum aici la un aspect:Sistemul nostru electoral produce fragmentare politica. Exceptand alegerile din 1990 si 2012, cand urnele au generat o majoritate absoluta, scrutinele au trimis in Parlament numeroase partide, cu procente mult sub 50%. Pentru a avea majoritate a fost nevoie, de aceea, de negocieri. Guvernele au avut o viata mai lunga sau mai scurta, in functie de capacitatea de negociere si de toleranta partenerilor.Treptat, insa, cultura partidelor s-a radicalizat. Ca sa compenseze deceptia alegatorilor, in mai multe randuri, formatiuni dintre cele mai diverse au recurs la diabolizarea adversarilor. Ceea ce a diminuat spatiul de manevra pentru negociatori: nu poti sa te faci frate cu dracu' nici daca treci puntea!Asa ca, pana la urma, compromisul a devenit dezonorant, desi el e inscris in ADN-ul sistemului nostru de partide. I se spune "blat" si nimeni nu-l asuma oficial, desi toti - repet: toti actorii - au recurs la compromis, daca au vrut sa nu ramana tribuni care gesticuleaza si denunta, dar care nu conteaza politic deloc.Sistemul e blocat fiindca nu are alte mecanisme de reglaj in afara majoritatii din Parlament, compusa si recompusa in functie de toanele celor care diabolizeaza negocierea si de disponibilitatea pentru un compromis rational.Iata de ce instrumentul anticipatelor ar putea fi functional, doar daca s-ar semna un pact politic asumat de toti actorii. Altfel, calcule pe termen scurt il exclud si-l vor exclude mereu.Si uite-asa toti actorii relevanti - de la partide la CCR, de la presedinte la grupul minoritatilor nationale - au ajuns sa fie prizonierii unui regim prost croit. Croiala a fost desenata in urma cu fix 30 de ani, in dezbaterile unui organism numit CPUN, fiind preluata in textul Constitutiei din 1991 si carpita de sute de decizii ale judecatorilor constitutionali. Politizarea CCR e efectul, nu izvorul crizei regimului.E nevoie de o croiala noua a Constitutiei, adica fie de trecerea la un regim semi-prezidential pur, dupa model francez, in care seful statului sa fie liber sa dizolve camerele cand constata criza politica, fie de adoptarea unui regim parlamentar in care dreptul legislativului de a demite un premier sa fie compensat de puterea prim-ministrului de a chema alegatorii la alegeri anticipate. E doar un aspect al crizei pe care o traim...