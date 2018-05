Presedintele sesizeaza Comisia de la Venetia pe Legile Justitiei: Ce urmeaza si care sunt consecintele posibile Interviu

Spuneti-ne mai intai daca exista un termen bine stabilit, un numar maxim de zile, in care CCR trebuie sa ii dea un raspuns presedintelui, incepand din momentul in care este inregistrata sesizarea.

Daca la CCR nu exista un deadline, in schimb stim exact cand e viitoarea sesiune a Comisiei de la Venetia - 22/23 iunie - si, de asemenea, presedintele Iohannis are un termen maxim in care este obligat sa promulge o lege.

Ce urmeaza dupa ce presedintele Iohannis sesizeaza oficial Comisia de la Venetia?

Si comisia de monitorizare a APCE a decis zilele trecute sa sesizeze Comisia de la Venetia. Cu acea sesizare ce se intampla?

Care ar putea fi consecintele in cazul in care Comisia de la Venetia semnaleaza public ca in Legile Justitiei exista aspecte care nu sunt tocmai in regula?

Dar in cazul de fata cel care cere este presedintele, insa Parlamentul e cel care ar trebui sa respecte recomandarile comisiei.

Daca Comisia de la Venetia spune clar "Acest articol nu este in regula", iar CCR fie nu se pronunta, fie zice ca, dimpotriva, articolul este in regula, potrivit Constitutiei Romaniei, ce se intampla?

Dar, dar acum avem o alta componenta a Curtii Constitutionale, pe care multi o suspecteaza ca face jocuri politice.

Prin urmare, dvs sunteti convins ca CCR va tine cont de opiniile care vor fi exprimate de Comisia de la Venetia.

Si ce poate sa faca acest consiliu?

Credeti ca parlamentarii si membrii CCR sunt constienti de ce ar putea urma?

Deci apasa o mare responsabilitate pe umerii domnului Tudorel Toader.

Sa ne asteptam la o reactie rapida din partea CV?

Ziare.

com

Afirmatiile transante sunt facute de, intr-un interviu acordatin care vorbeste despre ce urmeaza dupa anuntul facut miercuri de presedintele Iohannis si consecintele acestui demers.CCR solutioneaza dosarele in ordinea inregistrarii lor, dar dosarele pe controlul legilor care trebuie trimise la promulgare. In general, in astfel de cazuri nu trece mai mult de. Cel putin cand eram eu presedinte al Curtii asa era.Legea 47/1992 prevede procedura: Se cer puncte de vedere de la Parlament si de la Guvern, dupa care se intocmeste raportul si apoi se judeca. Dar sa stiti ca niciodata nu mi s-a cerut cat am fost presedinte la Curte sa dam mai tarziu solutia, toti voiau sa o dam mai repede.Da, un termen dedupa ce va primi raspunsul de la CCR. Dar in timpul acelor 10 zile presedintele mai poate sa cearain Parlament....Daca se face sesizarea din partea presedintelui Romaniei, Comisia de la Venetia va stabili o echipa de 2-3 juristi, membri ai comisiei, iar acestia vor primi tot materialul de la Presedintie si vor face un raport, care va fi supus comisiei in data de 22 iunie, cand va fi sesiunea.Dar pana atunci ei lucreaza, nu stau degeaba, poate chiar vor veni aici.Probabil ca le vor conexa, vor judeca impreuna lucrurile. Dar nu vor face o sesiune extraordinara nici in acest caz, pentru ca sunt 90 de oameni in CV, care trebuie sa fie adunati, iar asta costa bani....Rapoartele Comisiei de la Venetia nu sunt obligatorii, sunt consultative, dar, de regula, cel care cere le si respecta.de nimeni sa faca intr-un anumit fel, dar daca Curtea Constitutionala zice ca ceva nu este in regula, el trebuie sa revina asupra unor decizii. Iar o dispozitie dintr-o lege deja declarata neconstitutionala nu mai poate fi introdusa in alta lege.Greu de crezut asta, pentru ca am avut experienta bogata in raport cu Comisia de la Venetia, incepand de la redactarea Constitutiei, in 1990-1991. Am fost in contact permanent si. La fel, in 2015, cand a existat comisia de revizuire a Constitutiei.Nu, nu face jocuri Curtea Constitutionala, pentru ca acolo sunt specialisti.Eu spun doar ca CCR nu este obligata sa astepte raportul respectiv si ca, in general, CCR tine cont de recomandarile Comisiei de la Venetia. Deciziile sunt in concordanta pentru caacolo inainte de a da o decizie, cand au unele indoieli.Deci se tine seama, pentru ca nu e o joaca. Daca nu tii cont de ce spune ea, Comisia de la Venetia poate sa faca un raport la Consiliul de ministri al Consiliului Europei, iar el are la dispozitieintr-un fel statele sa respecte regulile.Este exact situatia de la CEDO. Daca o decizie a CEDO nu e respectata, intervine Consiliul de ministri.Poate sa faca multe, poate sa mearga pana la excluderea din Consiliul Europei. Bine, ei propun si Parlamentul decide. Dar rar s-a ajuns la asa ceva sau poate niciodata...In schimb, iti pot retrage dreptul de vot si asta s-a intamplat cu Belarus, de exemplu.. Si Curtea Constitutionala din Belarus a fost exclusa din Conferinta Europeana a Curtilor Constitutionale, care are o legatura stransa cu Comisia de la Venetia tot pentru ca au fost respectate regulile de drept constitutional.Ei stiu asta. Eu am avut o relatie foarte buna cu Comisia de la Venetia. Mai mult,Plus ca il avem chiar pe ministrul Justitiei membru al Comisiei de la Venetia, iar dansul este chiar specialist in drept constitutional. Daca lucrurile astea s-ar fi intamplat intr-o tara oarecare din Consiliul Europei, probabil ca ar fi fost chiar trimis acolo sa vada ce se intampla.Ca membru al Comisiei de la Venetia, da.De regula da, ei reactioneaza rapid. Probabil ca. Si Legile Justitiei vor fi trecute acolo, in limba engleza.Comisia de la Venetia nu va da un raport oficial pana nu este sesiunea, pentru ca raportul trebuie votat acolo. Si probabil ca la sesiunea din iunie Romania va fi reprezentata de domnul Tudorel Toader.