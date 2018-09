Presedintii Romaniei au sesizat CCR de 80 de ori in 26 de ani. Aproape jumatate au fost facute doar anul acesta

Ziare.

com

Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), presedintele a formulat, in perioada 1 ianuarie - 31 iulie, 37 de sesizari in cadrul controlului constitutionalitatii legilor inainte de promulgare. Klaus Iohannis a mai transmis la CCR doua sesizari in 2017, trei in 2016 si patru in 2015.Din statisticile CCR mai reiese ca presedintele Traian Basescu a formulat intre 2005 si 2014 un numar total de 31 de sesizari in cadrul controlului constitutionalitatii legilor inainte de promulgare.Cate o singura sesizare a ajuns la CCR anii 1999, 2001 si 2004, in timp ce in perioada 1992-1998, dar si in anii 2000, 2002 si 2003, nu s-a inregistrat nicio sesizare.CCR a avut de solutionat, de la infiintare pana la 31 iulie 2018, un numar total de 404 sesizari in cadrul controlului constitutionalitatii legilor inainte de promulgare. Pe langa cele 80 de sesizari ale presedintilor Romaniei, 30 au fost trimise de Guvern, 32 de Inalta Curte de Casatie si Justitie, trei de Avocatul Poporului si restul de deputati sau senatori.