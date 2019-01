Primele efecte ale deciziei pe protocoale: Procesul sefului CJ Harghita, amanat in asteptarea motivarii CCR

O noua solicitare

Avocatul lui Borboly Csaba, avocatul Sergiu Bogdan, a declarat presei ca in acest dosar s-a aplicat protocolul, motiv pentru care trebuie asteptata motivarea deciziei Curtii Constitutionale."Dupa decizia CCR de ieri, care este nemotivata, practic Curtea, cel putin la nivel teoretic, a constatat ca cineva a trecut in domeniul puterii celeilalte.In esenta, banuiala este ca acele protocoale, care au fost semnate, practic au adaugat la lege, au completat legea, adica Parchetul s-a transformat in legiuitor. Efectele pe care le va genera aceasta hotarare fara indoiala ca sunt foarte importante, ele nu pot fi deduse, trebuie expres formulate de catre Curtea Constitutionala.Or, este clar ca in acest dosar fara indoiala ca s-a aplicat protocolul, exista un raspuns chiar de la Parchet in acest sens pe o anumita componenta, motiv pentru care asteptam practic motivarea deciziei CCR, tocmai pentru a putea judecatorul sa aplice in mod corect in cauza aceasta hotarare.Este un lucru cu care si doamna procuror a fost de acord, e un lucru firesc", a declarat avocatul Sergiu Bogdan.De asemenea, la termenul de joi, judecatorul cauzei a dispus emiterea unei noi adrese catre SRI, in care se cere ca serviciul sa comunice daca a pus in executare mandate de supraveghere tehnica sau a desfasurat alte activitati in acest dosar.Solicitarea vine duca ce, spune avocatul Sergiu Bogdan, la precedenta cerere din partea instantei, SRI a trimis un raspuns care este clasificat."La dosar a venit un raspuns de la SRI, la solicitarea fostului judecator al cauzei (...) si am primit o hartie ca s-a depus un plic cu acte secrete la documentele secrete ale instantei. Raspunsul de la SRI este clasificat, deci este un pachet la serviciul documente clasificate al instantei.Nici eu, nici procurorul nu a avut acces. (...) Si daca s-ar putea uita procurorul la ele, sau judecatorul, nu ar putea sa le foloseasca in sala, doar le citeste si atat. Intr-o astfel de situatie, judecatorul a revenit cu o adresa si le-a spus celor de la SRI sa ii comunice ceva ce poate folosi in sala de judecata, un raspuns public, asa cum s-a intamplat in toate dosarele, daca SRI a pus in executare mandate de supraveghere in acest dosar si ce alte activitati a mai desfasurat", a explicat Sergiu Bogdan.La termenul din septembrie 2018, SRI a comunicat instantei ca nu a desfasurat acte si activitati de urmarire penala in dosarul lui Borboly Csaba, aparatorii presedintelui CJ precizand atunci ca intr-o adresa anterioara a DNA se arata contrariul celor precizate in raspunsul SRI.La termenul din noiembrie 2018, judecatorul cauzei a dispus emiterea unei noi adrese in care SRI sa fie intrebat in mod expres daca a pus in executare mandate de supraveghere tehnica, daca a pus in executare mandate de siguranta nationala emise de ICCJ, in baza legii sigurantei nationale, si daca a pus in executare ordonantele provizorii de supraveghere emise de procurori DNA Targu Mures.Procesul presedintelui CJ, Borboly Csaba, a fost preluat, din ianuarie 2019, de judecatorul Florin Potarnichie, dupa ce judecatorul cauzei, Gabriela Nicoleta Chihaia, a promovat un examen si a devenit presedinte al unei instante din Brasov.Este al patrulea magistrat care judeca in procesul presedintelui CJ, de cand cauza s-a mutat la Tribunalul Harghita.Potrivit DNA Targu Mures, Borboly Csaba a fost trimis in judecata, alaturi de alte 12 persoane, pentru abuz in serviciu contra intereselor publice in forma continuata si calificata - cate trei acte materiale, instigare la abuz in serviciu contra intereselor publice in forma continuata si calificata - trei acte materiale, doua infractiuni de fals intelectual si denuntare calomnioasa.Aceeasi sursa sustine ca prejudiciul total produs judetului Harghita, ca urmare a activitatilor inculpatilor, desfasurate in anii 2010 si 2011, este de 4.883.855,96 lei (echivalentul a 1.138.428 euro la cursul de la acea data).Trei dintre inculpati si-au recunoscut vina si au fost condamnati, iar in cazul celorlalti zece, procesul continua.