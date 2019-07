Procurorii cer CSM sa apere Justitia, care a fost calcata in picioare cu declaratii pro-Dragnea dupa decizia CCR

decizia CCR nu pune in discutie, sub nicio forma, hotararile definitive pronuntate de instanta suprema

Ziare.

com

Intr-o scrisoare deschisa remisa, procurorii semnatari arata ca declaratiile venite din partea politicienilor de la Putere, dar si a unor magistrati sunt nefondate. In plus, mai sunt multe lucruri pe care CCR trebuie sa le lamureasca in motivarea deciziei."Asteptam cu interes motivarea deciziei pentru a intelege cum CCR considera ca un text nu este cazut in desuetudine, ca el vizeaza si judecatorii ICCJ, caE de amintit casi cu atat mai putin vreun aspect care tine de fondul cauzelor solutionate de aceasta., iar securitatea raporturilor juridice este inca un principiu fundamental de drept care trebuie respectat", se arata in documentul citat.Semnatarii arata ca nu se sustin in niciun fel declaratiile potrivit carora oameni nevinovati ar fi fost aruncati dupa gratii pentru a fi redusi la tacere, cum au spus multi dintre cei care au cerut in spatiul public eliberarea, de exemplu, a fostului sef PSD Liviu Dragnea, incarcerat dupa condamnarea de 3 ani si 6 luni primita pentru ca a platit secretare ale partidului cu banii de la Protectia Copilului Teleorman."Instanta de contencios constitutional nu reprezinta o instanta de control judiciar astfel incat sa evalueze existenta vreunei infractiuni sau sa transeze vinovatii. Altfel spus, decizia CCR nu poate constitui o justificare pentru afirmatii publice de tipul 'oameni nevinovati au fost aruncati in puscarie', 'dorim eliberarea lui...', 'au distrus destine', 's-a urmarit disparitia lui de pe scena politica' intrucat venise 'cu alte chestiuni noi, mai nationaliste, mai de alta natura'", se spune in document.Procurorii semnatari ai acestui apel critica si afirmatia fostului judecator CCR Petre Lazaroiu, care a sustinut ca decizia CCR de miercuri ar arata ca Liviu Dragnea a fost condamnat politic."AMASP considera dezonoranta folosirea de catre Petre Lazaroiu, fost judecator CCR vreme de 10 ani intr-un mandat constitutional de 9 ani, a pretextului deciziei amintite pentru a afirma ca o anumita persoana publica este victima unei condamnari politice, lasand astfel sa planeze un semn de intrebare cu privire la modul in care si-a exercitat mandatul cu impartialitate si independenta", se arata in document.Astfel, se cere CSM sa ia atitudine si sa-si indeplineasca misiunea de aparator al independentei Justitiei, calcata in picioare dupa decizia Curtii."In acest context, atacurile si insinuarile proferate, cu rea-credinta, de reprezentantii formatiunilor politice, la adresa judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sunt inadmisibile intr-o societate democratica si reprezinta o incalcare flagranta a independentei justitiei si a respectului datorat autoritatii pe care judecatorii instantei supreme o reprezinta.Solicitam pe aceasta cale respectarea principiului cooperarii loiale intre puterile statului si luarea unei pozitii oficiale de catre Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la toate declaratiile publice care pun la indoiala profesionalismul judecatorilor ICCJ si caracterul legal si riguros al solutiilor definitive pronuntate de acestia", conchid procurorii.A.S.