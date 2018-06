Protest in Timisoara fata de decizia CCR de revocare a sefei DNA: Sute de persoane striga "Vrem justitie, nu coruptie"

Ziare.

Protestul organizat in Piata Victoriei din Timisoara a inceput cu intonarea imnului Romaniei, iar apoi manifestantii au ascultat mai multe discursuri sustinute de cateva persoane."Va veni o ploaie si mai mare peste noi daca nu ne trezim la realitate. Cand ma uit la voi, vad doar oameni liberi, care nu sunt dispusi sa fie transformati in sclavi. In Romania exista hotie de 28 de ani, s-a furat de o mie de miliarde de dolari. Murim cu zile in spitale , pe autostrazi. Nu trebuie sa renuntam la lupta noastra pentru libertate, pentru democratie", a spus unul dintre protestatarii care a luat cuvantul in fata multimii.Apoi, cei prezenti au inceput sa scandeze mesaje precum "Nu vrem sa fim condusi de hoti ", "Vrem justitie , nu coruptie ", "CCR, sluga PSD ", "DNA, lupta DNA", "Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta" sau "Kovesi, nu uita, strada e de partea ta". De asemenea, manifestatii tin in maini afise pe care scrie "PSD. ciuma rosie", "Stati in casa, nu va pasa ca tara e incet arsa" sau "Punctul 8 de la Timisoara: Fara comunisti, fara penali".Totodata, manifestantii i-au solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa declanseze procedura pentru organizarea referendumului "in vederea depolitizarii CCR-ului".La protest si-au facut prezenta si membri USR si voluntari, care strang semnaturi pentru campania "Fara penali in functii publice".