Sectia pentru procurori a CSM: Asteptam cu interes motivarea CCR in cazul Kovesi

"Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de decizia de astazi a Curtii Constitutionale si asteapta cu interes motivarea acesteia, in principal pentru clarificarea naturii avizului CSM in procedura revocarii din functia de conducere a unui procuror-sef.Sectia pentru procurori reitereaza in acest context necesitatea garantarii independentei magistratului procuror, ca o conditie a unei justitii independente", se arata intr-un comunicat al Sectiei de procurori a CSM.Amintim ca, judecatorii Curtii Constitutionale au admis, miercuri, sesizarea Guvernului , dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.Curtea Constitutionala a decis, cu majoritate de voturi, ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie.Ulterior, CCR a emis un comunicat de presa in care ii arata presedintelui Klaus Iohannis calea de urmat dupa decizia de azi in cazul Kovesi "Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare a procurorului sef al DNA", transmite CCR. Opozitia a reactionat imediat , afirmand ca decizia CCR este o decizie absurda, prin care desfiinteaza de facto autoritatea presedintelui. Totodata, spun liderii partidelor de Opozitie, hotararea este fundamental eronata din punct de vedere tehnic juridic.Ca de fiecare data cand liderii Puterii au luat decizii impotriva Justitiei din Romania, lumea a inceput sa se mobilizeze pe retelele sociale si s-a adunat sa protesteze, in Piata Victoriei