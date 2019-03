Sectia Speciala a Adinei Florea poate merge mai departe. CCR a decis ca ordonanta care o priveste e constitutionala

Reactii la cald

Sesizarea PNL si USR

USR: Recomandarile MCV, obligatorii

Curtea Constitutionala a hotarat, miercuri, cu majoritate de voturi, ca ordonanta de urgenta privind operationalizarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) nu incalca legea funcamentala, respingand astfel criticile PNL si USR, a declarat unul dintre judecatorii CCR la finalul sedintei care a durat aproape patru ore.CCR a amanat o decizie in urma cu doua saptamani, dupa ce judecatorul raportor, Daniel Morar, le-a transmis colegilor sai doua randuri de concluzii diametral opuse.Deputatul Stelian Ion (USR) a reactionat imediat dupa anuntul CCR si arata ca "toate atacurile lui Dragnea la adresa statului de drept au fost sustinute in momentele cheie de CCR"."Lui Dragnea nu-i mai este bine in Europa, iar asta se vede si in deciziile Curtii Constitutionale, condusa de fostul fruntas PSD Valer Dorneanu", scrie Stelian Ion, intr-o postare pe Facebook.Potrivit parlamentarului, numirile judecatorilor la CCR, doar de catre politicieni, ar fi condus in timp la dezechilibrele care astazi se manifesta din ce in ce mai clar.PNL si USR au cerut CCR sa sesizeze si Curtea de Justitie a UE. Acestia mai cereau Curtii Constitutionale sa suspende solutionarea sesizarii lor de neconstitutionalitate pana la pronuntarea unei hotarari preliminare de catre CJUE cu privire la intrebarile formulate.Sesizarea a fost facuta in decembrie anul trecut. La acea vreme, deputatii Stelian Ion (USR) si Ioan Cupsa (PNL) aratau ca au identificat o serie de nereguli."Avem motive atat cu privire la modul in care a fost adoptata aceasta OUG, precum si modalitatea exacta in care au fost formulate textele normative din cuprinsul OUG.Ca o noutate, am solicitat CCR sa sesizeze Curtea de Justitie a UE cu un numar de patru intrebari preliminarii, care, speram noi, odata trimise Curtii Europene si Curtea Europeana pronuntandu-se asupra acestor intrebari, va lamuri pentru totdeauna pe fiecare dintre noi daca raportul MCV, rapoartele din desfasurarea activitatii de monitorizare, control si verificare sunt obligatorii", anunta deputatul liberal.Deputatul USR Stelian Ion a precizat ca partidul sau considera recomandarile din rapoartele MCV obligatorii pentru Romania."Noi consideram ca aceste recomandari sunt obligatorii pentru Romania si CCR, indiferent ca va sesiza sau nu va sesiza Curtea Europeana cu privire la aceasta chestiune, va trebui sa tina cont de practica sa anterioara si anume de decizia 2 din 2012 in care a spus foarte clar ca aceste recomandari din cadrul rapoartelor pe MCV ale Comisiei Europene sunt obligatorii.Mai mult, ne-am opus si USR si PNL, si in Comisia Iordache si in plen, ori de cate ori s-a discutat despre instituirea acestei sectii speciale de anchetare a magistratilor, pentru ca, asa cum am vazut zilele trecute, ea a devenit un instrument de presiune asupra magistratilor", a explicat atunci Stelian Ion.