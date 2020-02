Seful CCR: Nu stiu de unde s-a inteles ca ne-am pronuntat ca presedintele nu putea sa-l desemneze pe Orban

Ziare.

com

"Nu stiu de unde s-a inteles ca noi in decizia noastra ne-am pronuntat ca presedintele nu putea sa-l desemneze pe primul ministru Orban sau ca presedintele nu are voie sa aleaga si sa desemneze candidat pentru functia de prim ministru orice alta persoana", a declarat Valer Dorneanu la Antena 3 Presedintele Curtii Constitutionale a explicat ca in decizia CCR a fost evocat Art. 101, judecatorii reprosand faptul ca persoana nominalizata nu a fost propusa pentru a forma un guvern, "ci ca sa pice"."Ceea ce am spus noi este urmatorul lucru: potrivit Articolului 101, aliniatul 3 din Constitutie, presedintele, in caz de criza, dupa caderea unui guvern, propune Parlamentului candidat de prim ministru, daca nu exista un partid majoritar, o persoana care sa fie degajata de dialogul dintre presedinte si partidele politice, dialog care sa indice o persoana capabila sa coaguleze o majoritate parlamentara care sa formeze guvernul.Deci, ceea ce am reprosat noi ca si existenta a conflictului, este faptul ca persoana nominalizata, candidatul care a fost propus, nu a fost propus pentru a coagula un guvern, ci a fost propus - cum declara candidatul - ca sa pice", a mai explicat Valer Dorneanu. Curtea Constitutionala a decis, cu majoritate de voturi de 7 la 2 , ca exista conflict intre presedintele Klaus Iohannis si Parlament, ca urmare a desemnarii lui Ludovic Orban ca premier, dupa ce acesta de abia fusese demis prin motiune de cenzura.Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa desemneze un premier care doreste si poate sa formeze un guvern care sa obtina votul majoritatii din Parlament, este opinia Curtii.Prin urmare, presedintele Klaus Iohannis va proceda la o noua desemnare pentru functia de prim-ministru.